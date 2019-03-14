The Hindu (Индия): для истребителей Су-30 нет укрепленных ангаров в районе линии контроля

The Hindu (Индия) объясняет, почему намного более современные Су-30 не смогли вступить в бой. Оказывается, всему причиной — индийская бюрократия. Самолеты не смогли перебросить к театру военных действий из-за отсутствия укрепленных ангаров. Комментируя участие истребителей МиГ-21, состоящих на вооружении ВВС Индии , в воздушном противостоянии с Пакистаном , авторобъясняет, почему намного более современные Су-30 не смогли вступить в бой. Оказывается, всему причиной — индийская бюрократия. Самолеты не смогли перебросить к театру военных действий из-за отсутствия укрепленных ангаров.

Последствия чрезмерной задержки в строительстве ангаров повышенной прочности для боевых истребителей Су-30 военно-воздушных сил Индии в зонах передового базирования ощущались во время недавних воздушных боев между Индией и Пакистаном. По информации от источника в министерстве обороны, проект их строительства был одобрен лишь в конце 2017 года, спустя два десятилетия после покупки российских истребителей.

«Из-за бюрократических проволочек мы не смогли построить укрепленные ангары для истребителей Су-30МКИ вблизи линии контроля. Комитет по безопасности кабинета министров одобрил этот проект лишь в конце 2017 года», — отметил источник в министерстве.

Поэтому истребители Су-30 не могли быть размещены вдоль линии контроля, и они поднимались по тревоге из удаленных районов для перехвата истребителей военно-воздушных сил Пакистана, пытавшихся нанести бомбовый удар по индийским военным объектам, отметил чиновник, отвечая на вопрос о том, почему истребители МиГ-21 первыми вступили в воздушный бой на следующий день после удара с воздуха по целям в городе Балакот.

«Для завершения этого проекта потребуется три или четыре года», — сказал чиновник, однако он отказался назвать количество укрепленных ангаров и цену их строительства.

Утром 27 февраля более 20 истребителей военно-воздушных сил Пакистана на короткое время пересекли линию контроля и попытались сбросить планирующие бомбы H4, однако они были перехвачены восемью истребителями МиГ-21 «Бизон». Истребители «Мираж-2000» и Су-30 МКИ были подняты в воздух по тревоге с расположенных вблизи этого района баз, однако истребители МиГ-21 находились ближе всего, они мгновенно оказались в нужном месте и вступили в бой с истребителями военно-воздушных сил Пакистана. В ходе воздушного боя был сбит истребитель Ф-16, но и военно-воздушные силы Индии потеряли один МиГ-21.

Расходы не были включены

Военно-воздушные силы Индии получили от России первую партию истребителей Су-30 в 1996 году, и с тех пор Индия получила 272 таких истребителя, 240 из которых находятся в строю. Однако строительство укрепленных ангаров не было включено в первоначальную сделку с Россией. Военно-воздушные силы Индии выступили с этим предложением в тот момент, когда командующим военно-воздушными силами Индии был маршал Норман Анил Кумар Браун (N. A. K. Browne), возглавлявший военно-воздушные силы с августа 2011 года по декабрь 2013 года.

Комментарий постоянного комитета по обороне

Эксперты парламентского постоянного комитета по обороне указали на задержку в строительстве такого рода укрепленных ангаров в докладе, подготовленном в 2016 году.

«Укрепленных ангаров нет даже для ограниченного количества находящихся на службе самолетов», — было подчеркнуто в нем.

Укрепленные ангары защищают самолет от ударов авиации противника, в том числе от ракет. В 1965 году во время войны с Пакистаном военно-воздушные силы Индии потеряли несколько самолетов, находившихся на открытой стоянке. Подобных потерь удалось избежать в ходе войны в 1971 году.