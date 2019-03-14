Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

The Hindu (Индия): для истребителей Су-30 нет укрепленных ангаров в районе линии контроля 

ИноСМИ 8 часов назад
Фото: © РИА Новости, Рамиль Ситдиков
Комментируя участие истребителей МиГ-21, состоящих на вооружении ВВС Индии, в воздушном противостоянии с Пакистаном, автор The Hindu (Индия) объясняет, почему намного более современные Су-30 не смогли вступить в бой. Оказывается, всему причиной — индийская бюрократия. Самолеты не смогли перебросить к театру военных действий из-за отсутствия укрепленных ангаров.
Последствия чрезмерной задержки в строительстве ангаров повышенной прочности для боевых истребителей Су-30 военно-воздушных сил Индии в зонах передового базирования ощущались во время недавних воздушных боев между Индией и Пакистаном. По информации от источника в министерстве обороны, проект их строительства был одобрен лишь в конце 2017 года, спустя два десятилетия после покупки российских истребителей.
«Из-за бюрократических проволочек мы не смогли построить укрепленные ангары для истребителей Су-30МКИ вблизи линии контроля. Комитет по безопасности кабинета министров одобрил этот проект лишь в конце 2017 года», — отметил источник в министерстве.
Поэтому истребители Су-30 не могли быть размещены вдоль линии контроля, и они поднимались по тревоге из удаленных районов для перехвата истребителей военно-воздушных сил Пакистана, пытавшихся нанести бомбовый удар по индийским военным объектам, отметил чиновник, отвечая на вопрос о том, почему истребители МиГ-21 первыми вступили в воздушный бой на следующий день после удара с воздуха по целям в городе Балакот.
«Для завершения этого проекта потребуется три или четыре года», — сказал чиновник, однако он отказался назвать количество укрепленных ангаров и цену их строительства.
Утром 27 февраля более 20 истребителей военно-воздушных сил Пакистана на короткое время пересекли линию контроля и попытались сбросить планирующие бомбы H4, однако они были перехвачены восемью истребителями МиГ-21 «Бизон». Истребители «Мираж-2000» и Су-30 МКИ были подняты в воздух по тревоге с расположенных вблизи этого района баз, однако истребители МиГ-21 находились ближе всего, они мгновенно оказались в нужном месте и вступили в бой с истребителями военно-воздушных сил Пакистана. В ходе воздушного боя был сбит истребитель Ф-16, но и военно-воздушные силы Индии потеряли один МиГ-21.

Расходы не были включены

Военно-воздушные силы Индии получили от России первую партию истребителей Су-30 в 1996 году, и с тех пор Индия получила 272 таких истребителя, 240 из которых находятся в строю. Однако строительство укрепленных ангаров не было включено в первоначальную сделку с Россией. Военно-воздушные силы Индии выступили с этим предложением в тот момент, когда командующим военно-воздушными силами Индии был маршал Норман Анил Кумар Браун (N. A. K. Browne), возглавлявший военно-воздушные силы с августа 2011 года по декабрь 2013 года.

Комментарий постоянного комитета по обороне

Эксперты парламентского постоянного комитета по обороне указали на задержку в строительстве такого рода укрепленных ангаров в докладе, подготовленном в 2016 году.
«Укрепленных ангаров нет даже для ограниченного количества находящихся на службе самолетов», — было подчеркнуто в нем.
Укрепленные ангары защищают самолет от ударов авиации противника, в том числе от ракет. В 1965 году во время войны с Пакистаном военно-воздушные силы Индии потеряли несколько самолетов, находившихся на открытой стоянке. Подобных потерь удалось избежать в ходе войны в 1971 году.
Последние новости
СМИ Германии: вот почему революция в Венесуэле провалилась Мадлен Олбрайт извинилась, что недооценила Россию и Путина Русские грозят Америке, а у самих солдаты еще портянки носят (Forum 24)
Комментарии
Войска , Азия , Армия , Конфликты , Оружие , Статьи , Индия , Пакистан
Читайте также
Видео
Украина подвела Россию
Наука и техника Статьи
Юлия Началова в коме
Шоу-бизнес
«Галкин тупой»: Садальский высказался об убийстве Киркорова
Шоу-бизнес
Пара чуть не погибла у ЗАГСа
Происшествия Общество
Лукашенко «наелся»: в Белоруссии сменится власть
СНГ В мире
Как «Роскосмос» уничтожает космонавтику
Технологии Наука и техника
Пока вы спали: Как выполняются наказы президента
Общество
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения Крыма
Политика
Песков назвал русофобией законопроект США «о доходах Путина»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение