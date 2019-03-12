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Расчеты «Панцирей» уничтожили вертолет «противника» на Камчатке 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Рачсчеты ПВО должны сначала обнаружить цели, находящиеся на удалении до двух километров, а затем классифицировать, сопроводить их и по команде уничтожить.
На полигоне Радыгино на Камчатке прошли учения подразделений ПВО. Стрельбы проводят расчеты ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».
Цели находятся на расстоянии двух километров. Экипажи должны их сначала обнаружить, классифицировать, сопроводить и по команде уничтожить.
После решения боевых задач на полигоне, «Панцири» зачехлили все свои стволы и сменили позиции чтобы не попасть под возможный ответный удар условного противника
«Панцирь-С1» — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.
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