Корабли ТОФ отработали артиллерийские стрельбы в Японском море

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали артиллерийские удары по морским объектам условного противника в заливе Петра Великого в Японском море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ТОФ Николай Воскресенский.

"Малый противолодочный корабль МПК-82 и противодиверсионные катера П-420 и П-377 в рамках учения по организации противовоздушной обороны корабля на переходе морем поразили огнем артиллерии сбрасываемые парашютные мишени", — сказал Воскресенский.

Помимо удара по объектам, сброшенным с воздуха, флот отработал удары по макетам морских мин.