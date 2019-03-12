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Корабли ТОФ отработали артиллерийские стрельбы в Японском море 

Р-Спорт + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали артиллерийские удары по морским объектам условного противника в заливе Петра Великого в Японском море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ТОФ Николай Воскресенский.
"Малый противолодочный корабль МПК-82 и противодиверсионные катера П-420 и П-377 в рамках учения по организации противовоздушной обороны корабля на переходе морем поразили огнем артиллерии сбрасываемые парашютные мишени", — сказал Воскресенский.
Помимо удара по объектам, сброшенным с воздуха, флот отработал удары по макетам морских мин.
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Войска , Армия , Оружие
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