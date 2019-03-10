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Опубликовано видео испытаний ослепляющей станции «Филин» 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытаний станции визуально-оптических помех «Филин». Отмечается, что в ночное и сумеречное время система нейтрализует прицелы, дальномеры, приборы ночного видения, системы наведения противотанковых управляемых ракет на дальностях до пяти километров.
В начале февраля сообщалось, что Военно-морской флот (ВМФ) России начал получать станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин» от холдинга «Росэлектроника».
Уточняется, что они установлены на кораблях «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (передан ВМФ в 2018 году) и «Адмирал флота Касатонов», который проходит заводские испытания.
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Войска , Армия , Оружие , Росэлектроника , ТК "Звезда"
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