Опубликовано видео испытаний ослепляющей станции «Филин»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытаний станции визуально-оптических помех «Филин». Отмечается, что в ночное и сумеречное время система нейтрализует прицелы, дальномеры, приборы ночного видения, системы наведения противотанковых управляемых ракет на дальностях до пяти километров.

В начале февраля сообщалось, что Военно-морской флот (ВМФ) России начал получать станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин» от холдинга «Росэлектроника»

Уточняется, что они установлены на кораблях «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (передан ВМФ в 2018 году) и «Адмирал флота Касатонов», который проходит заводские испытания.