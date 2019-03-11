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Военнослужащие ЦВО спасли «космонавтов» корабля «Союз» в степях Южного Урала 

ТК «Звезда» + ещё 2
Фото: tvzvezda.ru
Военные спасатели обнаружили «нештатно приземлившийся» спускаемый аппарат, а затем извлекли «космонавтов» из капсулы оказали им первую помощь.
Военные спасатели ЦВО эвакуировали экипаж космического корабля «Союз ТМА», «приземлившегося» в степи Южного Урала. Такие учения российские военные провели накануне запуска космического корабля «Союз МС-12».
В ходе учений спасатели обнаружили «нештатно приземлившийся» спускаемый аппарат с самолетов Ан-26, куда они были оперативно доставлены с помощью управляемых парашютов. Наземные группы специалистов прибыли к «Союзу ТМА» по глубокому снегу на вездеходах.
В ходе спецоперации военные спасатели извлекли условных космонавтов из капсулы и отработали оказание им медицинской помощи. Спускаемый аппарат был эвакуирован с места посадки при помощи специальной машины с краном.
В учении задействовано около 100 человек, авиагруппа в составе самолётов Ан-26, вертолетов Ми-8, более 20 единиц спецтехники.
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