Военнослужащие ЦВО спасли «космонавтов» корабля «Союз» в степях Южного Урала

Военные спасатели обнаружили «нештатно приземлившийся» спускаемый аппарат, а затем извлекли «космонавтов» из капсулы оказали им первую помощь.

Военные спасатели ЦВО эвакуировали экипаж космического корабля «Союз ТМА», «приземлившегося» в степи Южного Урала. Такие учения российские военные провели накануне запуска космического корабля «Союз МС-12».

В ходе учений спасатели обнаружили «нештатно приземлившийся» спускаемый аппарат с самолетов Ан-26, куда они были оперативно доставлены с помощью управляемых парашютов. Наземные группы специалистов прибыли к «Союзу ТМА» по глубокому снегу на вездеходах.

В ходе спецоперации военные спасатели извлекли условных космонавтов из капсулы и отработали оказание им медицинской помощи. Спускаемый аппарат был эвакуирован с места посадки при помощи специальной машины с краном.

В учении задействовано около 100 человек, авиагруппа в составе самолётов Ан-26, вертолетов Ми-8, более 20 единиц спецтехники.