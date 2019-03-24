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Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР 

РИА Новости + ещё 67 58 минут назад
Фото: © EPA/ROMAN PILIPEY
Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили договоренности о перемирии, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В ходе видеоконференции подгруппы по безопасности стороны конфликта договорились о перемирии с 01.01 мск 8 марта, однако самопровозглашенные республики Донбасса и Киев заявляют о нарушениях режима тишины.
"За 23 марта 2019 года со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксировано два обстрела", — сообщили в СЦКК.
Уточняется, что украинские силовики при обстрелах использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По данным ведомства, огонь велся в направлении населенных пунктов Золотое-5 и Калиновка.
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