Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили договоренности о перемирии, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В ходе видеоконференции подгруппы по безопасности стороны конфликта договорились о перемирии с 01.01 мск 8 марта, однако самопровозглашенные республики Донбасса и Киев заявляют о нарушениях режима тишины.

"За 23 марта 2019 года со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксировано два обстрела", — сообщили в СЦКК.

Уточняется, что украинские силовики при обстрелах использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По данным ведомства, огонь велся в направлении населенных пунктов Золотое-5 и Калиновка.