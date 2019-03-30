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В ЛНР сообщили о 10 случаях обстрела со стороны ВСУ за прошедшие сутки 

RT на русском + ещё 116 10 часов назад
Фото: © EPA/ROMAN PILIPEY
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что представители Вооружённых сил Украины в течение суток 10 раз обстреляли территорию ЛНР.
Об этом передаёт Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.
«Огонь вёлся из 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов СПГ, ручных противотанковых гранатомётов ПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного», — говорится в тексте.
Отмечается, что обстрелам подверглись в том числе районы Золотого-5, посёлков городского типа Калиново и Фрунзе, сёл Желобок, Сокольники.
Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Донбассе был сбит украинский беспилотник с минами на борту, который снимал маршруты проезда патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и мог угрожать наблюдателям.
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Войска , Армия , Александр Лукашевич , Министерство обороны , ОБСЕ
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