«Не понял смысла конфликта»: украинский военный дезертировал с передовой

Военный ВСУ сбежал с передовой из-за непонимания сути конфликта в Донбассе. Об этом рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий. Видеозапись с его выступлением была опубликована на видеохостинге YouTube.

По словам начальника пресс-службы, морально-психологическое состояние украинских силовиков в Донбассе «неизменно остается низким». Осадчий также уточнил, что передовую десантник ВСУ покинул 1 апреля.

«По имеющимся у нас сведениям, командование 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ проводит мероприятия по поиску вооруженного дезертира, убывшего 1 апреля с передовых позиций третьего батальона бригады», — сказал начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

По имеющимся данным, военнослужащий дезертировал из-за непонимания сути конфликта в Донбассе. Как отметил Осадчий, сбежавший военный неоднократно говорил об этом своим сослуживцам.

Кроме того, как отметил Осадчий, что еще одной причиной бегства стали антиправительственные настроения внутри подразделений.