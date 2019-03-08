Названа причина появления российского фрегата у берегов Шотландии

Генеральное консульство России Эдинбурге опровергло утверждение шотландского издания The Scotsman о том, что группа кораблей ВМФ России якобы зашла в территориальные воды Великобритании в районе Мори-Ферт, спровоцировав угрозу безопасности Шотландии

В Генеральном консульстве России в Эдинбурге подчеркнули, что «подобные умышленные искажения намеренно вводят в заблуждение общественное мнение и не способствуют развитию двусторонних отношений», передает ТАСС

«Со всей ответственностью заявляем, что группа кораблей ВМФ России, совершавшая переход из Мурманска в Средиземное море, из-за неблагоприятных погодных условий была вынуждена приблизиться к побережью Шотландии, пользуясь правом мирного прохода, которое предусмотрено Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Оставаясь при этом в международных водах, российские военные суда никакой угрозы ни для Шотландии, ни для Великобритании в целом не представляли», — говорится к комментарии российского диппредставительства.

В статье шотландского издания The Scotsman приводились резкие утверждения британского парламентария Стюарта Макдональда

«Минобороны Соединенного Королевства подводит Шотландию, позволяя российский кораблям ходить через наши территориальные воды и устраивать провокационные учения», — заявил парламентарий, являющийся также официальным представителем Шотландской национальной партии по вопросам обороны.

По данным пресс-службы Северного флота, российский отряд действовал в заливе Мори-Ферт, отрабатывая задачи по противодиверсионной обороне при стоянке на незащищенном рейде и противовоздушной обороне с выполнением слежения за воздушными целями радиотехническими средствами.

Напомним, в вторник фрегат «Адмирал Горшков» вместе с судами сопровождения вошел в Ла-Манш. В тот же день в район нахождения российской корабельной группы прибыл британский эсминец «Дефендер» (HMS Defender).