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Авиация Балтфлота разбомбила корабли условного противника 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
В морских полигонах Балтийского флота в Калининградской области летчики тренировались в уничтожении отряда боевых кораблей условного противника.
Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в плановых учебно-тренировочных полетах были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24.
Летчикам предстояло преодолеть систему противовоздушной обороны отряда "вражеских" кораблей и нанести ракетно-бомбовый удар. Чтобы осложнить противнику оборону, самолеты заходили на цель с разных направлений, одновременно маневрируя по скорости и высоте.
В учебном бою участвовали семь самолетов морской авиации флота. В роли отряда боевых кораблей условного противника выступили три надводных корабля Балтийской военно-морской базы БФ, в данный момент выполняющие задачи в море.

Справка "РГ"

Первые новейшие многоцелевые истребители Су-30СМ поступили на Балтийский флот в рамках Государственного оборонного заказа в декабре 2016 года. Эта последняя модификация российского многоцелевого тяжелого истребителя Су-30 поколения 4+ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.
Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", преодолевать до 3 тысяч километров без дозаправки и подвесных баков.
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Войска , Армия , Оружие , Калининградская Область
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