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B-52 пролетел рядом со спорными островами в Южно-Китайском море 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Marjorie A. Bowlden
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 совершил полет вблизи спорных островов в Южно-Китайском море, передает телеканал ABC со ссылкой на Тихоокеанские ВВС.
"Два бомбардировщика B-52 Stratofortress вылетели с авиабазы Андерсен, (остров — ред.) Гуам, и приняли участие в обычных тренировочных миссиях 4 марта 2019 года", — цитирует телеканал заявление Тихоокеанских ВВС, входящих в Тихоокеанское командование Вооруженных сил США.
"Один бомбардировщик провел тренировку недалеко от Южно-Китайского моря перед возвращением на Гуам, а второй тренировался недалеко от Японии в координации с ВМС США и совместно с японскими коллегами по ВВС перед возвращением на Гуам", — отметили в Тихоокеанских ВВС.
В ноябре прошлого года два бомбардировщика американских ВВС также совершили полет рядом с островами в Южно-Китайском море, по поводу которых Китай ведет спор с несколькими странами в регионе.
Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
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Войска , Армия , телеканал АВС , Гуам , США
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