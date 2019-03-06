Два американских сенатора Рэнд Пол и Том Юдалл разработали законопроект об окончании войны в Афганистане. Об этом РИА «Новости» сообщает со ссылкой на совместный релиз парламентариев.
В документе отмечается, что инициатива направлена на окончание «самой долгой войны Америки», оказание поддержки глобальной борьбе с терроризмом и перенаправление денежных средств от закончившейся военной кампании на строительство государственности в Исламской Республике.
В конце января президент США Дональд Трамп заявил о готовности вывести американских военных из Афганистана, если будут достигнуты мирные договоренности по урегулированию в стране.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и запрещенное радикальное движение «Талибан» достигли предварительного соглашения об окончании 17-летней войны в Афганистане. Один из пунктов договора предусматривает вывод с территории республики иностранных войск.