В США разработали законопроект об окончании войны в Афганистане

Два американских сенатора Рэнд Пол и Том Юдалл разработали законопроект об окончании войны в Афганистане . Об этом РИА «Новости» сообщает со ссылкой на совместный релиз парламентариев.

В документе отмечается, что инициатива направлена на окончание «самой долгой войны Америки», оказание поддержки глобальной борьбе с терроризмом и перенаправление денежных средств от закончившейся военной кампании на строительство государственности в Исламской Республике.

В конце января президент США Дональд Трамп заявил о готовности вывести американских военных из Афганистана, если будут достигнуты мирные договоренности по урегулированию в стране.