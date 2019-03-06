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Пентагон обновил свои планы по Арктике из-за России 

Lenta.ru 1 час назад
Пентагону пришлось внести изменения в тактику развертывания сил в Арктике. Об этом заявил командующий войсками США и НАТО в Европе Кертис Скапарротти.
По его словам, военное ведомство таким образом отреагировало на повышение Россией своего оборонного потенциала в регионе. Генерал пояснил, что Вашингтон заинтересован в ресурсной и коммерческой перспективе Северного морского пути, проходящего вдоль российских границ, но Москва разместила там радарные и оборонительные системы, а также построила дополнительные аэродромы.
«Мы обновили наши планы. Нам пришлось пересмотреть оперативные тенденции, чтобы мы могли обеспечивать сдерживание. Мы посылаем сигнал, что Арктика для нас важна», — сказал военный.
22 февраля командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что США не позволят России и Китаю доминировать в Арктике, поскольку «Северный морской путь — не чье-то озеро».
18 февраля сообщалось, что численность британских войск в Арктике увеличат для защиты северного фланга НАТО от России. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон отмечал, что диапазон российских военных возможностей не позволяет поверить в «исключительно оборонительные цели» присутствия в регионе.
В ноябре 2018-го президент Владимир Путин отметил важность Арктики для России и заявил об укреплении присутствия страны в регионе. По его словам, там реализуются научно-исследовательские инициативы, масштабные программы по его освоению, а также амбициозные инфраструктурные проекты.
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Комментарии57
Войска , Армия , Видео , Оружие , Владимир Путин , Министерство обороны , Пентагон , НАТО , Москва , США
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