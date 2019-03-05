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Российский Т-90С стал мишенью в Китае 

Lenta.ru 14 минут назад
Фото: Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»
Макет российского танка Т-90С на колесном шасси используется китайскими военными на учениях в качестве техники противника, пишет Defence Blog.
Издание отмечает, что фотография танка, находящегося на полигоне, может свидетельствовать о том, что подобная техника используется для тестирования бортового оборудования вертолетов и истребителей.
В феврале российский военный эксперт Алексей Хлопотов заявил, что модернизация танка Т-90А до Т-90М, осуществленная «Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения» (УКБТМ), предполагает размещение на надгусеничной полке, где располагается вспомогательная дизель-генераторная установка, третьей бочки с топливом.
В январе The National Interest написало, что Т-90С вдвое дешевле американского M1 Abrams, объединяет достоинства Т-72 и Т-80, в связи с чем является одним из самых успешных предложений подобной военной техники на мировом рынке.
Т-90С представляет собой экспортный вариант Т-90. На танке отсутствуют прожекторы «Штора», которые заменены на дополнительные блоки встроенной динамической защиты. Также бронемашина оснащена кондиционером. Зарубежными операторами Т-90С являются, в частности, Индия (около тысячи танков) и Вьетнам (64 танка).
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Войска , Армия , Оружие , The National Interest , Китай
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