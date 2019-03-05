Российский Т-90С стал мишенью в Китае

Макет российского танка Т-90С на колесном шасси используется китайскими военными на учениях в качестве техники противника, пишет Defence Blog.

Издание отмечает, что фотография танка, находящегося на полигоне, может свидетельствовать о том, что подобная техника используется для тестирования бортового оборудования вертолетов и истребителей.

В феврале российский военный эксперт Алексей Хлопотов заявил, что модернизация танка Т-90А до Т-90М, осуществленная «Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения» (УКБТМ), предполагает размещение на надгусеничной полке, где располагается вспомогательная дизель-генераторная установка, третьей бочки с топливом.

В январе The National Interest написало, что Т-90С вдвое дешевле американского M1 Abrams, объединяет достоинства Т-72 и Т-80, в связи с чем является одним из самых успешных предложений подобной военной техники на мировом рынке.

Т-90С представляет собой экспортный вариант Т-90. На танке отсутствуют прожекторы «Штора», которые заменены на дополнительные блоки встроенной динамической защиты. Также бронемашина оснащена кондиционером. Зарубежными операторами Т-90С являются, в частности, Индия (около тысячи танков) и Вьетнам (64 танка).