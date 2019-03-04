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Военнослужащий погиб на корабле Черноморского флота 

Ридус + ещё 10 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
В результате несчастного случая на одном из кораблей Черноморского флота погиб военнослужащий, сообщило командование Севастопольского гарнизона.
По предварительной версии, он по неосторожности упал с надстройки одного из кораблей, где проводился плановый ремонт.
При падении военнослужащий получил травмы, несовместимые с жизнью, приводит сообщение РИА Новости.
В настоящее время командование гарнизона и правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.
Ранее сообщалось, что военнослужащий ВДВ погиб во Владимирской области во время плановых прыжков с парашютом.
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Войска , Армия , МВД , РИА Новости
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