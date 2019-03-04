Около девяти тысяч военных приняли участие в учениях ЦВО в трех регионах России

Около 9 тысяч военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в масштабных учениях с привлечением 1,2 тысячи единиц техники. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

"Маневры проходили одновременно на полигонах в Челябинской, Оренбургской и Кемеровской областях, они носили двусторонний характер — одни подразделения оборонялись, другие — действовали в наступлении. Широко применялись разведывательно-огневые системы: мотострелковые и танковые подразделения получали информацию о противнике в режиме онлайн от воздушной и наземной разведки. Для этого были привлечены вертолеты Ми-8, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10", "Леер" и "Тахион", комплексы разведки "Стрелец". На полигонах шли боевые стрельбы из 130 танков Т-72 разных модификаций, залповые стрельбы из реактивных систем "Град" и "Ураган", 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С", поддержку им оказывали фронтовые бомбардировщики Су-24М и ударные вертолеты Ми-24", — указывается в сообщении.

В нем уточняется, что всего было задействовано более 1,2 тысячи единиц военной техники, из которых около 500 единиц — танки, самолеты и вертолеты, реактивные системы залпового огня, зенитные установки и самоходные гаубицы. "Учения проходили под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина ", — добавили в пресс-службе.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В него входит ряд заграничных объектов — 201-я военная база в Таджикистане, база Кант в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.