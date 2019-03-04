В ВДВ заявили, что у России нет конкурентов в вопросе воздушно-десантной подготовки

Для десантирования личного состава используются парашютные системы Д-10, запасные парашюты З-5, парашютные системы специального назначения «Арбалет-1» и «Арбалет-2», «Стаер» с комплектом кислородного оборудования.

Существующая система воздушно-десантной подготовки в ВДВ России является самой передовой и соответствует предъявляемым требованиям в современных условиях, об этом сообщил заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков

«Никакая армия мира не может конкурировать по вопросам воздушно-десантной подготовки с российскими Вооружёнными силами. Залог успеха — строгое и точное выполнение приказов, инструкций при подготовке и совершении прыжков с парашютом, организации воздушно-десантной подготовки всеми должностными лицами от руководителя до исполнителя. Мелочей в этом деле не бывает», — утверждает Кочетков.

Он также отметил, что на вооружении ВДВ состоит высококлассная техника. Так, для десантирования личного состава используются парашютные системы Д-10, запасные парашюты З-5, парашютные системы специального назначения «Арбалет-1» и «Арбалет-2», «Стаер» с комплектом кислородного оборудования. А для десантирования техники и грузов применяются парашютные платформы П-7 с многокупольной системой МКС-5-128Р, бесплатформенные парашютные системы ПБС-916 (925) с многокупольными системами МКС-350-9, МКС-350-12М, ПБС-950-У.

По словам Кочеткова, подобные парашютные системы для десантирования военнослужащих и грузов у зарубежных армий существуют, а вот для выгрузки тяжелой техники полностью отсутствуют.

Генерал-лейтенант добавил, что появление новых средств десантирования позволило увеличить вес доставляемых грузов в районе боевых задач. Также в этом году завершится разработка новой парашютной системы для десантирования личного состава с полным табельным вооружением и снаряжением.