Военный самолет США провел дополнительную разведку над Россией

Военный самолет ВВС США проводит очередное наблюдение над территорией России в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщается на странице авиационного ресурса PlaneRadar в Twitter.

По его информации, наблюдательный самолет Boeing OC-135B находился в районе Комсомольска-на-Амуре , откуда направился в сторону Улан-Удэ . В 8:20 по московскому времени он находился возле Читы. Как отмечается в сообщении PlaneRadar, маршрут показывает, что американская сторона, «видимо, что-то не досмотрела в прошлый раз».

Эксперты считают, что США заинтересовались ракетной бригадой, развернутой в районе Читы, передает РИА Новости

Предыдущий полет прошел 22 февраля. Отмечалось, что это была первая такая разведка с ноября 2017 года. Долгий перерыв объяснялся напряженными отношениями между Москвой и Вашингтоном.