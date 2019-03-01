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Военный самолет США провел дополнительную разведку над Россией 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Tim Felce / Wikimedia
Военный самолет ВВС США проводит очередное наблюдение над территорией России в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщается на странице авиационного ресурса PlaneRadar в Twitter.
По его информации, наблюдательный самолет Boeing OC-135B находился в районе Комсомольска-на-Амуре, откуда направился в сторону Улан-Удэ. В 8:20 по московскому времени он находился возле Читы. Как отмечается в сообщении PlaneRadar, маршрут показывает, что американская сторона, «видимо, что-то не досмотрела в прошлый раз».
Эксперты считают, что США заинтересовались ракетной бригадой, развернутой в районе Читы, передает РИА Новости.
Предыдущий полет прошел 22 февраля. Отмечалось, что это была первая такая разведка с ноября 2017 года. Долгий перерыв объяснялся напряженными отношениями между Москвой и Вашингтоном.
Договор об открытом небе был подписан в марте 1992 года в Хельсинки. В нем участвуют 23 государства — члена ОБСЕ. Соглашение разрешает военным проводить разведывательные полеты над территориями этих стран с целью сбора информации.
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Войска , Армия , Оружие , ОБСЕ , РИА Новости , Комсомольск-На-Амуре , США , Улан-Удэ
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