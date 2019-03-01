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Стыковку Crew Dragon с МКС прекратят в случае отклонений при сближении 

ТАСС + ещё 8 4 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Стыковка американского корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) будет прекращена в случае отклонения режима сближения от штатного. Об этом сообщили в пятницу в Роскосмосе.
"Специалисты Центра управления полетом и оперативной группы управления российским сегментом МКС также будут контролировать процесс стыковки согласно протоколу, в котором установлено, что в случае отклонения режима сближения от штатного, попытка стыковки будет прекращена", — сказали в госкорпорации.
В Роскосмосе уточнили, что во время проведения автоматической стыковки будут закрыты четыре люка в американском сегменте, а в случае нештатной ситуации экипаж перейдет сначала на российский сегмент МКС, а затем на пристыкованный к станции пилотируемый корабль «Союз МС-11».
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Войска , Наука и техника , Роскосмос , ИТАР-ТАСС , Москва
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