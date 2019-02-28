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ВВС Израиля атаковали базу боевиков в секторе Газа 

РИА Новости + ещё 2 46 минут назад
Фото: © AFP 2019 / Jack Guez
Израильская авиация атаковала базу палестинских боевиков в секторе Газа с ответ на запуск из анклава воздушного шара со взрывчаткой, сообщила армейская пресс-служба.
Израильские военные заявляют, что шар накануне вечером долетел до одного из приграничных селений и повредил дом, взорвавшись в воздухе.
"В ответ самолеты и вертолеты Армии обороны Израиля атаковали ряд террористических целей в военном комплексе ХАМАС в центральной части сектора Газа", — говорится в пресс-релизе.
По палестинским данным, израильская авиация выпустила семь ракет по базе военизированного крыла ХАМАС, "Бригад Изеддина аль-Кассама", в городе Дейр аль-Балах. Местное министерство здравоохранения не сообщает о наличии пострадавших.
На исламистское движение ХАМАС израильтяне традиционно возлагают ответственность за все агрессивные действия с территории подконтрольного ему сектора Газа.
В прошлом году палестинцы запускали сотни горящих воздушных шаров и змеев, которые, перелетая через границу, выжигали гектары сельскохозяйственных угодий и лесопосадок. С наступлением зимы кампания практически сошла на нет.
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Войска , Армия , Ближний Восток , Минздрав РФ , Хамас , ЦАХАЛ , Израиль
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