ВВС Израиля атаковали базу боевиков в секторе Газа

Израильская авиация атаковала базу палестинских боевиков в секторе Газа с ответ на запуск из анклава воздушного шара со взрывчаткой, сообщила армейская пресс-служба.

Израильские военные заявляют, что шар накануне вечером долетел до одного из приграничных селений и повредил дом, взорвавшись в воздухе.

"В ответ самолеты и вертолеты Армии обороны Израиля атаковали ряд террористических целей в военном комплексе ХАМАС в центральной части сектора Газа", — говорится в пресс-релизе.

По палестинским данным, израильская авиация выпустила семь ракет по базе военизированного крыла ХАМАС, "Бригад Изеддина аль-Кассама", в городе Дейр аль-Балах. Местное министерство здравоохранения не сообщает о наличии пострадавших.

На исламистское движение ХАМАС израильтяне традиционно возлагают ответственность за все агрессивные действия с территории подконтрольного ему сектора Газа.

В прошлом году палестинцы запускали сотни горящих воздушных шаров и змеев, которые, перелетая через границу, выжигали гектары сельскохозяйственных угодий и лесопосадок. С наступлением зимы кампания практически сошла на нет.