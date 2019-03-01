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Новейшая самоходка «Лотос» сможет стрелять боеприпасами НАТО 

ТК «Звезда» + ещё 4 39 минут назад
Фото: АО-ЦНИИТОЧМАШ, facebook
Самоходное артиллерийское орудие для ВДВ также приспособлено для десантирования с экипажем внутри.
Стрелять минами образца НАТО способно новейшее самоходное артиллерийское орудие «Лотос», которое разработано для Воздушно-десантных войск России. Об этом сообщил заместитель генерального директора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в Ростех) Михаил Левшунов.
«Самое главное требование от ВДВ была стрельба НАТОвскими минами, и "Лотос" это умеет», — заявил Левшунов.
По его словам, перспективная самоходка также приспособлена для десантирования экипажа внутри машины.
Ранее стало известно, что «Лотос» получит получит защиту от высокоточного оружия. В 2019 году должны начаться государственные испытания новой боевой машины.
«Лотос» — перспективное 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие, созданное в интересах Воздушно-десантных войск. Отмечается, что транспортировать его можно будет самолетами военно-транспортной авиации и десантировать парашютным способом. Новинка призвана заменить в ВДВ и морской пехоте самоходное орудие «Нона-С».
Впервые модель перспективной 120-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С42 для ВДВ, создаваемой по ОКР «Лотос», продемонстрировало на своем стенде на форуме «Армия-2017» Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны России.
Заявленные характеристики 2С42: максимальная дальность стрельбы — 13 километров, прицельная скорострельность — 6-8 выстрелов в минуту, время перевода из походного положения и обратно — 30 секунд, масса САО — 18 тонн, скорость — 70 километров в час, экипаж — четыре человека.
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Войска , Армия , Оружие , Министерство обороны , НАТО
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