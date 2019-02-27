К выполнению мероприятий боевой подготовки привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.
В соответствие с планом боевой подготовки расчеты противокорабельных ракетных комплексов Балтийского флота в Калининградской области провели тренировки по нанесению ударов по морской цели с использованием передвижных береговых ракетных комплексов.
К выполнению мероприятий боевой подготовки привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.
Расчёты боевой техники отработали выдвижение из пункта постоянной дислокации в назначенные районы на побережье Балтийского моря, развёртывание и подготовку оружия к применению в соответствие с действующими временными нормативами.
Ракетные комплексы «Бастион» Балтийского флота отработали нанесение условных ударов по морским целям. В ходе учебных мероприятий расчеты ракетных комплексов выполнили электронные пуски ракет.