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Военные летчики «выжили» в дальневосточной тайге 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Летчики штурмовой и армейской авиации Восточного военного округа провели тренировку по выживанию в приморской тайге.
Сначала пилоты штурмовой авиации учились освобождаться от парашютной системы после приземления в тайге и оказывать первую медпомощь пострадавшим. Кроме того, они строили укрытие, используя парашют. Инструктор показал им, как разводить огонь и обеззараживать воду с помощью индивидуальных аптечек.
Затем к участию в тренировке был привлечен вертолет Ми-8АМТШ.
— Специалисты поисково-спасательного отряда сбросили с борта манекен с автоматическим парашютом, после чего осуществили поиск "пострадавшего", спуск к нему спасателя и эвакуацию условно раненого летчика с использованием лебедки, — рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
В тренировке участвовали десять экипажей штурмовиков Су-25СМ и три группы специалистов поисково-спасательного отряда.
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Войска , Армия
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