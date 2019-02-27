Военные летчики «выжили» в дальневосточной тайге

Летчики штурмовой и армейской авиации Восточного военного округа провели тренировку по выживанию в приморской тайге.

Сначала пилоты штурмовой авиации учились освобождаться от парашютной системы после приземления в тайге и оказывать первую медпомощь пострадавшим. Кроме того, они строили укрытие, используя парашют. Инструктор показал им, как разводить огонь и обеззараживать воду с помощью индивидуальных аптечек.

Затем к участию в тренировке был привлечен вертолет Ми-8АМТШ.

— Специалисты поисково-спасательного отряда сбросили с борта манекен с автоматическим парашютом, после чего осуществили поиск "пострадавшего", спуск к нему спасателя и эвакуацию условно раненого летчика с использованием лебедки, — рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

В тренировке участвовали десять экипажей штурмовиков Су-25СМ и три группы специалистов поисково-спасательного отряда.