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Военным запретят пользоваться соцсетями и смартфонами 

Парламентская газета 1 час назад
Военнослужащим могут стать недоступны смартфоны и социальные сети, если они захотят там разместить информацию о себе, своих сослуживцах, а также различные фотографии и видеоролики. Закон об этом 27 февраля планирует рассмотреть Совет Федерации.
Изменения, которые предполагается внести в статьи 7 и 285 Федерального закона «О статусе военнослужащих» сенаторам представит заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Михаил Козлов.
В инициативе сказано, что информацию в соцсетях запрещается также распространять военнослужащим, призванным на военные сборы. А вот не будет распространяться запрет на тех военных, в чьи обязанности входит распространение информации, которое осуществляется в установленном порядке.
Упоминаются в документе и случаи, когда положения о запрете не распространяются на военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы. «Например, при ведении боевых действий, при несении боевого дежурства, при нахождении на территории воинской части», — отметил ранее первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. По его словам, кнопочные телефоны без камеры запрещены не будут, равно как и смартфоны для использования в быту.
Кстати, Минобороны ещё в конце 2017 года выпустило рекомендации для военнослужащих отказаться от использования соцсетей на службе.
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Войска , Видео , Михаил Козлов , Андрей Красов , Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности , Министерство обороны , Госдума , Совет Федерации
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