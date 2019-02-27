Военным запретят пользоваться соцсетями и смартфонами

Военнослужащим могут стать недоступны смартфоны и социальные сети, если они захотят там разместить информацию о себе, своих сослуживцах, а также различные фотографии и видеоролики. Закон об этом 27 февраля планирует рассмотреть Совет Федерации

В инициативе сказано, что информацию в соцсетях запрещается также распространять военнослужащим, призванным на военные сборы. А вот не будет распространяться запрет на тех военных, в чьи обязанности входит распространение информации, которое осуществляется в установленном порядке.

Упоминаются в документе и случаи, когда положения о запрете не распространяются на военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы. «Например, при ведении боевых действий, при несении боевого дежурства, при нахождении на территории воинской части», — отметил ранее первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов . По его словам, кнопочные телефоны без камеры запрещены не будут, равно как и смартфоны для использования в быту.