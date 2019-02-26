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Россию заподозрили в нарушении еще одного договора о вооружениях 

Lenta.ru + ещё 3 17 минут назад
Фото: Reuters
США признали новейшие российские ударные средства сдерживания не попадающими под ограничения Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Такое заявление сделал генерал Джон Хайтен, глава Стратегического командования Вооруженных сил Соединенных Штатов, передает ТАСС.
Он отметил, что по договору вопросы разработки новых стратегических вооружений должны обсуждаться в Двусторонней консультативной комиссии, однако этого не происходит.
«Мы видим, что они [Россия] разрабатывают потенциал за рамками этого договора. У меня это вызывает обеспокоенность», — сказал Хайден.
Под подозрение генерала попал, в частности, ядерный подводный беспилотный аппарат «Посейдон», который в США назвали «оружием апокалипсиса».
Военный указал, что соглашение охватывает только те вооружения, которые существовали на момент его вступления в силу в 2011 году: в частности, баллистические ракеты морского и наземного базирования, бомбардировщики и крылатые ракеты и другие платформы, на которых они установлены.
Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он вступил в силу в 2011-м. Документ, получивший название СНВ-3, заменил старое соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанное СССР и США в 1991 году и истекшее 5 декабря 2009 года.
По соглашению, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц. Кроме того, странам разрешалось иметь ограниченный, не учтенный в общем числе носителей, неядерный стратегический потенциал, размещенный в специальных районах под контролем сил орбитальной группировки. Одно из положений договора предусматривало его продление на пять лет по истечении срока действия.
О разработке стратегического беспилотника «Посейдон», способного переносить ядерные боезаряды, впервые официально объявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Отмечалось, что подводный аппарат будет оснащен инновационной ядерной энергоустановкой и является оружием массового поражения, способным поражать цели на воде и на берегу.
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Войска , Армия , Оружие , Дмитрий Медведев , Барак Обама , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , США
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