Россию заподозрили в нарушении еще одного договора о вооружениях

США признали новейшие российские ударные средства сдерживания не попадающими под ограничения Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Такое заявление сделал генерал Джон Хайтен, глава Стратегического командования Вооруженных сил Соединенных Штатов, передает ТАСС

Он отметил, что по договору вопросы разработки новых стратегических вооружений должны обсуждаться в Двусторонней консультативной комиссии, однако этого не происходит.

«Мы видим, что они [Россия] разрабатывают потенциал за рамками этого договора. У меня это вызывает обеспокоенность», — сказал Хайден.

Под подозрение генерала попал, в частности, ядерный подводный беспилотный аппарат «Посейдон», который в США назвали «оружием апокалипсиса».

Военный указал, что соглашение охватывает только те вооружения, которые существовали на момент его вступления в силу в 2011 году: в частности, баллистические ракеты морского и наземного базирования, бомбардировщики и крылатые ракеты и другие платформы, на которых они установлены.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым Бараком Обамой . Он вступил в силу в 2011-м. Документ, получивший название СНВ-3, заменил старое соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанное СССР и США в 1991 году и истекшее 5 декабря 2009 года.

По соглашению, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц. Кроме того, странам разрешалось иметь ограниченный, не учтенный в общем числе носителей, неядерный стратегический потенциал, размещенный в специальных районах под контролем сил орбитальной группировки. Одно из положений договора предусматривало его продление на пять лет по истечении срока действия.