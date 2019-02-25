Как Китай готовится к морской войне

В Америке подозревают Китай в подготовке к полномасштабному военному конфликту на море. Динамика изменений, которые происходят внутри Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК), по мнению наблюдателей, свидетельствует о готовности властей Поднебесной объявить своим противникам за рубежом войну. И, несмотря на то, что военному потенциалу Америки противопоставить что-либо сложно, процессы внутри НОАК беспокоят наблюдателей — в первую очередь из-за впечатляющей динамики строительства китайцами собственного надводного и подводного флотов.

ВМС США превосходят китайский флот практически по всем параметрам — речь не только о технологической сфере. Американские моряки имеют более качественную подготовку и огромный практический опыт, что само по себе дает преимущество в случае потенциального конфликта на море. Однако наблюдатели взволнованы тем, как Пекин медленно, но уверенно совершенствует свои ВМС. По их оценкам, Поднебесная готовит своих моряков и проводит военно-морские учения с просчетом более сложных и комплексных рисков, чем это было в прошлом, а также пытается пересмотреть управленческие методы, которые в их прежнем виде существенно лишали командный состав китайских кораблей простора для инициативы. Как полагают наблюдатели, такая динамика реформ служит достаточным доказательством: Китай делает всё возможное, чтобы лучше подготовиться к полномасштабной войне. Это не может не беспокоить Соединённые Штаты, отношения которых с КНР сложно назвать дружескими.

Анализируя процесс реформ китайских ВМС, начатых ещё несколько лет назад по указанию Си Цзиньпина , американский капитан Дейл Рилэдж пишет, что центральное место в подготовке флота КНР теперь занимают преимущественно боевые задачи, вплоть до уничтожения ударных и противолодочных группировок иностранных сил. Рилэдж приводит в качестве аргумента то, что сейчас Поднебесная все чаще развертывает свои военные корабли для имитации сил противника во время военных учений. В настоящее время китайским военным руководством акцент делается на учения, которые предполагают проведение боевых стрельб, а не маневрирование, отмечает американский капитан в своем аналитическом материале. Конечно, ВМС США постоянно применяют схожие методы, однако это только потому, что они — профессиональная, готовая к войне сила, парирует Дейл Рилэдж. Он добавляет: то, что делает Пекин, не революционно по своей методике, но необходимо в том случае, если он хочет бросить вызов американским силам на море. Тем более что к 2035 году Китай намерен иметь шесть авианосных ударных групп, причём четыре из них — с атомными авианосцами, писало в начале февраля издание South China Morning Post. Сейчас на вооружении ВМС стоит авианосец «Ляонин» (бывший авианесущий крейсер «Варяг» ВМФ СССР), введённый после модернизации в состав несколько лет назад. В начале января появилсь снимки кормы третьего авианосца — если строительство продолжится прежними темпами, то корабль может быть спущен на воду уже в 2020 году.

НОАК — это армия с акцентом на сухопутные силы. Правда, в настоящее время Пекин это исправляет. В результате последних реформ сухопутные войска Китая теперь составляют чуть менее половины от общей численности ВС. Это самый минимальный показатель в истории Поднебесной. По официальным данным, более половины китайских небоевых частей и подразделений были сокращены, а число офицеров в рядах армии снижено на 30%. Недавнее реформы привели к тому, что ракетные войска (бывший Второй артиллерийский корпус), а также войска стратегической поддержки (их зона ответственности — космическое и киберпространство, а также разведка) теперь приближаются к половине численности ВС Поднебесной. Эксперты в самом Китае говорят, что в будущем в потенциальных военных столкновениях сухопутные силы Китая не будут играть главную роль, в то время как сохранение превосходства в воздухе, на море, а также в космическом и киберпространстве станут главным вопросом.

Alexei Nikolsky/Global Look Press

В экспертной среде полагают, что капитальный «ремонт» НОАК ознаменовал собой значительный стратегический переход Китая от использования оборонительных сил, базирующихся на «родной» территории, к использованию боевых частей, которые позволили бы Пекину «показать свои мускулы» за пределами национальных границ и защитить свои интересы за рубежом. По распространенному мнению, у Пекина пока ещё не накоплен достаточный военный потенциал, чтобы заставить американскую сторону отступить в ходе потенциального конфликта, однако вполне достаточно ресурсов для того, чтобы заставить Соединённые Штаты заплатить огромную цену в случае, если китайские интересы будут поставлены под сомнение.