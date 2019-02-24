Бой БТР с беспилотником сняли на видео 

На экспериментальном учении в Воронежской области мотострелковые подразделения при поддержке бронетранспортеров уничтожили боевые беспилотники условного противника, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Маневры проходили в несколько этапов. Сперва передовые дозоры противника заманили в огневой мешок, где накрыли их артиллерийским огнем. Неприятель поднял в воздух беспилотники-камикадзе — их задачей было найти и уничтожить командный пункт. Подразделения химзащиты прикрыли мобильный штаб дымовой завесой, тем временем специалисты радиоэлектронной борьбы блокировали каналы управления дронами, а бойцы мотострелковых подразделений огнем штатного оружия и 30-миллиметровых пушек БТР-82А сбили несколько аппаратов.
Также было отработано отражение атаки боевиков на штаб. В роли диверсантов выступили спецназовцы из тамбовской бригады.
— Экспериментальное учение проходило в течение семи дней под руководством командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева и завершилось 24 февраля. В нем задействовали около двух тысяч военнослужащих и более 300 единиц военной техники, — рассказали в штабе ЗВО.