Бой БТР с беспилотником сняли на видео

На экспериментальном учении в Воронежской области мотострелковые подразделения при поддержке бронетранспортеров уничтожили боевые беспилотники условного противника, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Маневры проходили в несколько этапов. Сперва передовые дозоры противника заманили в огневой мешок, где накрыли их артиллерийским огнем. Неприятель поднял в воздух беспилотники-камикадзе — их задачей было найти и уничтожить командный пункт. Подразделения химзащиты прикрыли мобильный штаб дымовой завесой, тем временем специалисты радиоэлектронной борьбы блокировали каналы управления дронами, а бойцы мотострелковых подразделений огнем штатного оружия и 30-миллиметровых пушек БТР-82А сбили несколько аппаратов.

Также было отработано отражение атаки боевиков на штаб. В роли диверсантов выступили спецназовцы из тамбовской бригады.