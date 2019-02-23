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Белый дом: применение военными Венесуэлы силы на границе не останется безнаказанным 

ТАСС + ещё 63 59 минут назад
Фото: 360tv.ru
ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты осуждают применение венесуэльскими военными силы против гражданских лиц на границе с Бразилией и убеждены в том, что эти действия не останутся безнаказанными. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс— службы Белого дома.
"Соединенные Штаты решительно осуждают применение венесуэльскими военными силы против безоружных гражданских лиц и ни в чем не повинных волонтеров на границе Венесуэлы с Бразилией. Согласно сообщениям в СМИ, военные убили двух представителей коренных народов и ранили множество других людей, пытавшихся держать границу открытой для гуманитарной помощи", — отмечается в сообщении. «Вопиющее нарушение прав человека со стороны Мадуро и тех, кто выполняет его приказы, не останется безнаказанным», — утверждает Белый дом.
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Войска , Армия , Ближний Восток , В мире , Латинская Америка , США , Администрация США , ИТАР-ТАСС , Бразилия , Венесуэла
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