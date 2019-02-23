Белый дом: применение военными Венесуэлы силы на границе не останется безнаказанным

"Соединенные Штаты решительно осуждают применение венесуэльскими военными силы против безоружных гражданских лиц и ни в чем не повинных волонтеров на границе Венесуэлы с Бразилией. Согласно сообщениям в СМИ, военные убили двух представителей коренных народов и ранили множество других людей, пытавшихся держать границу открытой для гуманитарной помощи", — отмечается в сообщении. «Вопиющее нарушение прав человека со стороны Мадуро и тех, кто выполняет его приказы, не останется безнаказанным», — утверждает Белый дом.