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В ВДВ сформируют пятую дивизию 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Еще одна дивизия появится в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Об этом сообщил командующий ВДВ Андрей Сердюков в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в пятницу.
Сейчас в состав ВДВ, не считая частей обеспечения и учебных заведений, входят четыре дивизии и пять бригад.
"Боевой состав войск будет включать пять дивизий, четыре десантно-штурмовые бригады, артиллерийскую бригаду, соединения и воинские части обеспечения, а также военные учебные заведения", — сказал Сердюков.
Кроме того, по его словам, увеличится численность ВДВ.
"Увеличение численности в прошлом году — это только один из этапов развития и строительства Воздушно-десантных войск. При активной поддержке верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации планируется проведение еще нескольких мероприятий, которые будут направлены на значительное количественное и качественное усиление войск", — сообщил изданию генерал.
Он отметил, что в составе ВДВ предусмотрено создание бригады "нового типа", которая за счет мобильной составляющей и увеличенного боевого потенциала получит качественно иные возможности.
В августе 2018 года Сердюков сообщал, что в ВДВ к 2019 году завершится формирование трех танковых батальонов, а также подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотников. Разведывательные роты были переформированы в батальоны, в Крыму появился отдельный десантно-штурмовой батальон, также был создан отдельный ремонтно-восстановительный батальон ВДВ.
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