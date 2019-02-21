Пока вы спали: «Путин сказал то, чего не говорил никогда»

Путин сказал то, чего не говорил никогда «Угрозы» президента России Владимира Путина в адрес США в ходе его послания Федеральному собранию были «необыкновенны», считает спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников . Так журналист прокомментировал слова главы государства о «вынужденном» создании и развертывании вооружений, которые могут быть использованы «в отношении территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов». «Никогда еще Владимир Путин не заходил так далеко», — считает Колесников, отметивший, что «так коллегам не угрожал даже Никита Хрущев». Путин отчитался о новом оружии Ракетные комплексы «Авангард» уже поступают в войска, а боевые лазеры «Пересвет» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал» почти готовы к серийному производству. Об этом, как пишут «Известия» , Владимир Путин рассказал в ходе вчерашнего послания Федеральному собранию. Кроме того, глава государства рассказал об успешности испытаний гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон», скорой передаче Военно-морскому флоту семи новых многоцелевых подводных лодок и закладке пяти надводных кораблей дальней морской зоны, спуске подлодки-носителя беспилотника «Посейдон» на воду весной, а также о вхождении в состав ВМФ еще 16 надводных кораблей дальней морской зоны до 2027 года. Рубль преследует удача Рубль попал в «полосу удачи», заявил Российской газете » аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский. По его словам, «первый испуг» рубля от внесения в Сенат США законопроекта о новых санкциях прошел, и российская валюта отыграла падение. Вчера рубль отреагировал ростом на послание Владимира Путина Федеральному собранию, а для дальнейшего укрепления у него есть целый ряд факторов: ослабевающий доллар, растущие цены на нефть, продолжающийся налоговый период в России и стабильный спрос на рисковые и высокодоходные активы в мире. «В течение текущей недели можно ожидать продолжения восстановления рубля до отметок 65,4 к доллару и 74,2 к евро», — прогнозирует Перекальский. Постпреды ЕС одобрили ограничение «второго потока» Еврокомиссии и Комитет постоянных представителей стран Европейского союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые касаются российско-немецкого газопровода «Северный поток — 2». Об этом в твиттере сообщила пресс-служба Совета ЕС. Две недели назад протестовавшая против поправок Германия согласовала с другими странами Евросоюза приемлемый вариант поправок, а на прошлой неделе он был согласован представителями Совета ЕС Европарламента . Перед окончательным принятием поправки еще должны быть одобрены в Европарламенте и на уровне министров стран ЕС. Мадуро поручил бизнесу открыть счета в РФ Власти Венесуэлы приказали бизнесу открыть счета в России, Китае, Индии и Турции и припугнули репрессиями, рассказали Bloomberg два анонимных собеседника. По их словам, недавно министр промышленности и национальной продукции и внутренних дел Венесуэлы Тарек Эль-Айссами и Уильям Контрерас пригласили представителей 50 местных потребительских компаний, приказали им не повышать цены, так как рост инфляции начал замедляться, не прерывать производство, что будет воспринято как попытка дестабилизации ситуации в стране и повлечет репрессии, а также открыть счета в России, Китае, Индии и Турции и начать выстраивать отношения с поставщиками из этих стран.