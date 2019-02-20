Военный эксперт: Черное море — «это не проходной двор» для кораблей ВМС США

Эсминец управляемого ракетного оружия военно-морских сил США Donald Cook вновь зашел в Черное море, его действия отслеживают два российских корабля, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Уточняется, что американский военный корабль заплыл в акваторию моря во вторник в 17.00 по московскому времени. По информации центра, Черноморский флот установил непрерывную слежку за эсминцем. Его действия контролируют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс".

Ситуация на Украине — одна из причин захода американского эсминца в акваторию Черного моря, считает военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин

"Думаю, что это связано с тем, что на Украине идет активная предвыборная кампания, ставка сделана на (Петра) Порошенко, поэтому будут накручивать эти антироссийские страсти. Вся предвыборная кампания на Украине строится на русофобии. Для этого нужны ужастики, нужно пугать народ", — сказал Александр Жилин в эфире радио Sputnik.

Однако, по его мнению, дело не только в этом.

"Регулярное посещение Черного моря американскими кораблями имеет откровенно разведывательные цели, когда проводится военно-техническая и другие виды разведок. То, что наши военные суда сопровождают американский корабль, свидетельствует о том, что у нас настрой серьезный, мы стараемся все это контролировать. Я думаю, что позицию надо ужесточать, потому что Черное море — это не проходной двор", — отметил военный эксперт.

В прошлый раз эскадренный миноносец заходил в Черное море 19 января, когда направлялся в порт Батуми для совместных учений со Службой береговой охраны Грузии. 28 января американский военный корабль покинул акваторию моря.

Эсминец Donald Cook ввели в эксплуатацию в 1998 году. Он в основном вооружен крылатыми ракетами "Томагавк" — на борту корабля располагается от 56 до 96 ракет этого типа.