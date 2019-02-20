Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генерал-лейтенант Сергей Кузовлев стал начальником штаба Южного военного округа 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генерал-лейтенант Сергей Кузовлев назначен начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщил журналистам в среду руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Указом Президента РФ Кузовлев назначен начальником штаба ЮВО", — сказал Астафьев.
Он уточнил, что новый начштаба с 2016 года командовал общевойсковыми армиями на юге России, награжден орденами "За военные заслуги", Кутузова, Александра Невского, государственными и ведомственными медалями.
Он родился 7 января 1967 года в городе Мичуринск Тамбовской области. В 1990 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 2001 году — общевойсковую академию имени М. В. Фрунзе, в 2010 году — Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
После окончания училища служил в Воздушно-десантных войсках, пройдя все должности от командира взвода до командира десантно-штурмового батальона. После выпуска из общевойсковой академии командовал мотострелковыми полком и бригадой. Закончив академию ГШ ВС РФ, продолжил службу в войсках ЮВО командиром отдельной мотострелковой бригады, далее был назначен на должность заместителя командующего общевойсковой армией, после командовал армией в Западном военном округе.
Женат, воспитывает двоих детей.
До Кузовлева штаб ЮВО в с марта 2017 года возглавлял Герой Российской Федерации генерал-лейтенант Михаил Теплинский.
ТАСС: последние новости
Reuters: Гибралтар сообщил об инциденте с участием испанского и британского кораблей Депутат Серова сообщила, что испытатели корабля "Федерация" перешли в S7 Space "Русские витязи" и "Стрижи" покажут фигуры высшего пилотажа 22 февраля в Астрахани
Комментарии
Войска , Армия , Александр Невский , Военная академия генштаба , Генштаб
Читайте также
Видео
Чего ждать от послания Путина
Политика
Удар по Лондону: Россия направила Британии ноту
В мире Европа
Новое «преступление» РФ и другие события дня
В мире
Дагестанки сцепились из-за свадебного букета
Происшествия Общество
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Цена Союза: потрачены миллиарды, но результата нет
СНГ В мире
Умер Борис Яшин
Общество
Малышева высказалась о штрафе за нарушения в клинике
Шоу-бизнес
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение