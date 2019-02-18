Великобритания нарастит свое военное присутствия в арктическом регионе с целью защиты северного фланга НАТО от России. Об этом, по утверждению газеты The Daily Telegraph, заявил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон, посетивший расположение британских морских пехотинцев на норвежской военной базе Бардуфосс.
По словам главы оборонного ведомства, новая 10-летняя программа предусматривает, что до 1 тыс. британских морпехов будут проходить ежегодное обучение вместе с норвежскими коллегами и сформируют в скором будущем воинское подразделение бригадной численности. Кроме того, Уильямсон сообщил о том, что в следующем году над арктическими просторами уже будут летать новые патрульные противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon, в задачу которых будет входить сдерживание активности российских субмарин, вернувшейся, по утверждению газеты, к уровню времен холодной войны.
"Будь то оттачивание нашего мастерства в условиях отрицательной температуры, обучение у давних союзников, таких как Норвегия, или же отслеживание угроз, исходящих от подводных лодок, с помощью наших самолетов Poseidon, мы будем проявлять бдительность в отношении новых вызовов", — приводит издание слова Уильямсона.
По сведениям газеты, на базу Лоссимут в Шотландии в 2020 году должны будут поступить девять новых Poseidon. Они будут совершать разведывательные полеты в районы Крайнего Севера и Северной Атлантики. Еще одна роль этих самолетов будет состоять в обеспечении защиты британских ядерных субмарин.
The Daily Telegraph сообщает, что визит Уильямсона в Норвегию состоялся на фоне раздающейся в адрес министра критики в связи с тем, что из-за неосторожного заявления о намерении направить британский военный корабль в ту зону Тихого океана, которая является зоной китайских интересов, он способствовал срыву запланированного визита в КНР министра финансов Великобритании Филипа Хаммонда. Официально этот визит не объявлялся, но, по информации британских СМИ, подготовка к нему шла полным ходом. Ожидалось, что визит Хаммонда пройдет в только что минувшие выходные дни.
1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Он отметил, что растущая военная мощь России — это гарантия мира на планете.