Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Видео: флот США пополнил корабль-невидимка 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Сан-Франциско состоялась церемония ввода в состав американского военно-морского флота кораблея ближней прибрежной зоны LCS-16 Tusla. Трансляция церемонии велась на Youtube-канале ВМС США.
Tusla — восьмой корабль прибрежной зоны (LCS), названный в честь Таслы, второго по величине города Оклахомы. Закладка корабля состоялась в январе 2016 года на верфи в Мобиле, Алабама. 16 марта 2017 года Tusla спущен на воду и год спустя завершил приемо-сдаточные испытания.
Корабли типа LCS предназначены для обеспечения безопасности судоходства в прибрежных районах, минной разведки и участия в специальных операциях. Тримаранная конструкция позволяет LCS развивать скорость до 45 узлов в час (при волнении до 3 баллов), в конструкции судна применены стелс-технологии.
Базовым вооружением Tusla являются два вертолета MH-60R Seahawk, пять артустановок калибра 57 и 50 мм, зенитно-ракетный комплекс Evolved SeaRAM на 11 ячеек. Модульная конструкция LCS позволяет устанавливать дополнительное вооружение и оборудование в зависимости от задач предстоящей миссии.
Российская Газета: последние новости
Секретный беспилотник вернулся на Землю после 512 суток в космосе Новый убийца танков НАТО: в США оценили российский аналог Javelin Расчеты российской ПВО уничтожили 50 целей
Комментарии
Войска , Армия , Оружие , Сан-Франциско , США
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века
Наука и техника Статьи
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Закат «Что? Где? Когда?»: Ургант высмеял Друзя
Шоу-бизнес Статьи
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение