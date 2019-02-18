В США назвали условие прекращения поддержки сирийской оппозиции

Американская сторона прекратит поддерживать силы вооруженной сирийской оппозиции «Демократические силы Сирии» (ДСС) — союз курдских и арабских группировок, если они будут сотрудничать с президентом Сирии Башаром Асадом или Россией . Об этом заявил генерал-лейтенант Пол ЛаКамер, сообщает Reuters

По его словам, США буду обучать и вооружать оппозицию, пока они остаются их партнерами.

«Как только эти отношения разорвутся, потому что они возвращаются к режиму, с которым у нас нет отношений или к русским. Когда это произойдёт, мы больше не будем с ними партнерами», — заявил ЛаКамер.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.