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В США назвали условие прекращения поддержки сирийской оппозиции 

Lenta.ru + ещё 8 27 минут назад
Фото: Reuters
Американская сторона прекратит поддерживать силы вооруженной сирийской оппозиции «Демократические силы Сирии» (ДСС) — союз курдских и арабских группировок, если они будут сотрудничать с президентом Сирии Башаром Асадом или Россией. Об этом заявил генерал-лейтенант Пол ЛаКамер, сообщает Reuters.
По его словам, США буду обучать и вооружать оппозицию, пока они остаются их партнерами.
«Как только эти отношения разорвутся, потому что они возвращаются к режиму, с которым у нас нет отношений или к русским. Когда это произойдёт, мы больше не будем с ними партнерами», — заявил ЛаКамер.
Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.
В настоящее время под контролем террористов из ИГ остаются несколько пустынных районов к югу от города Дейр-эз-Зор. Оппозиционные силы же контролируют два зачищенных от террористов района: один — на границе на юго-востоке Сирии, и второй, на северо-западе, — провинцию Идлиб. В последней была создана демилитаризованная зона. Север Сирии «охраняют» курдские силы.
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Войска , Ближний Восток , В мире , Башар Асад , Исламское государство , Reuters , Сирия
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