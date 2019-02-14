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Специалисты ЗВО развернут в Кронштадте выставку новейшего вооружения и военной техники 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Жители и гости города смогут увидеть военнослужащих в боевой экипировке «Ратник» последнего поколения, коллекцию стрелкового оружия спецназовцев, автомобиль «Тигр», бронетранспортёры и современные РСЗО.
Специалисты Западного военного округа 16 февраля развернут в Кронштадте выставку новейшего вооружения и военной техники, посвящённую 30-й годовщине вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана.
Жители и гости города смогут увидеть военнослужащих в боевой экипировке «Ратник» последнего поколения, коллекцию стрелкового оружия мотострелков и спецназовцев, автомобиль «Тигр», бронетранспортёры и реактивные системы залпового огня. Офицеры и солдаты расскажут о тактико-технических характеристиках военной техники и оружия.
Выставка пройдёт перед Домом молодёжи, в мероприятии также примут участие воспитанники юнармейских клубов и ветераны боевых действий.
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Войска , Армия , Оружие , Кронштадт
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