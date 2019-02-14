Специалисты ЗВО развернут в Кронштадте выставку новейшего вооружения и военной техники

Жители и гости города смогут увидеть военнослужащих в боевой экипировке «Ратник» последнего поколения, коллекцию стрелкового оружия спецназовцев, автомобиль «Тигр», бронетранспортёры и современные РСЗО.

Специалисты Западного военного округа 16 февраля развернут в Кронштадте выставку новейшего вооружения и военной техники, посвящённую 30-й годовщине вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Жители и гости города смогут увидеть военнослужащих в боевой экипировке «Ратник» последнего поколения, коллекцию стрелкового оружия мотострелков и спецназовцев, автомобиль «Тигр», бронетранспортёры и реактивные системы залпового огня. Офицеры и солдаты расскажут о тактико-технических характеристиках военной техники и оружия.

Выставка пройдёт перед Домом молодёжи, в мероприятии также примут участие воспитанники юнармейских клубов и ветераны боевых действий.