США отказались от одностороннего вывода войска из Афганистана

Вашингтон не будет в одностороннем порядке сокращать свой контингент в Афганистане , все действия будут предприниматься во взаимодействии с НАТО . Об этом заявил в четверг и. о. главы Пентагона Патрик Шанахан по итогам встречи министров обороны Североатлантического альянса.

"Все действия будут предприниматься в координации с НАТО, одностороннего выхода [США] не будет", — сказал он.

Он также подчеркнул, что получил заверения ряда государств альянса о готовности продлить и даже нарастить их участие в миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" (Resolute Support). В этом США заверил и генсек НАТО Йенс Столтенберг , выступая на пресс-конференции после завершения министерской встречи.

"Некоторые страны готовы увеличить свое присутствие в Афганистане, а другие — продлить его, — сказал он. — Ситуация в Афганистане остается сложной, но мы также видим идущий мирный процесс (попытки мирных переговоров США с запрещенным в России движением "Талибан" — прим. ТАСС). Наша миссия "Решительная поддержка" продолжает тренировать, снабжать и поддерживать национальные силы и создавать условия для мира".

Столтенберг подчеркнул, что представитель США в Афганистане подробно информирует страны альянса о предпринимаемых Вашингтоном усилиях для проведения переговоров с движением "Талибан".

"Мы продолжаем проводить консультации о возможных результатах мирной договоренности", — заявил он.

Он также подчеркнул необходимость для афганского правительства интегрироваться "в эти мирные переговоры, поскольку без этого стабильный мир в Афганистане будет невозможен".

Внешнее финансирование армии

Тем временем НАТО продолжит обеспечивать внешнее финансирование афганской армии.

"Мы продолжим поддерживать афганские силы, обеспечивая их обучение и финансирование. Мы намерены продолжать борьбу с терроризмом и создавать условия для мира в этой стране", — заявил в этой связи Столтенберг.

Ранее он сообщал, что альянс не рассматривает планы окончательного вывода своих войск из Афганистана, слухи о котором начали циркулировать в СМИ на фоне дипломатических усилий правительств США и Афганистана по поиску мира с движением "Талибан". Столтенберг подчеркнул, что НАТО намерена продолжать поддерживать военное давление на талибов, чтобы заставить их принять мирные предложения.

По существующим оценкам, государства НАТО перечисляют на поддержание афганской армии порядка четырех миллиардов долларов в год.

17 лет войны

Военная операция в Афганистане продолжается уже более 17 лет — с декабря 2001 года. На пике кампании в 2010-2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году, а сейчас в этой стране остается 14-тысячная миссия инструкторов и советников альянса. За последние четыре года силы движения "Талибан" значительно расширили зону своего контроля в Афганистане, которая сейчас распространяется примерно на 60% территории страны.