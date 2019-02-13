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Военные отработали защиту от «роя» беспилотников на учениях под Екатеринбургом 

ТАСС 9 часов назад
Фото: ТАСС
Военнослужащие Центрального военного округа отработали прикрытие командного пункта от "роя" ударных беспилотников на учениях, которые состоялись под Екатеринбургом. В маневрах было задействовано около 500 человек, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в среду.
"В ходе маневров был создан защитный купол радиусом несколько десятков километров с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и комплексов противовоздушной обороны. По замыслу практических действий специалисты в ходе ведения радиотехнической разведки обнаружили движение "роя" беспилотников условного противника в направлении охраняемого военного объекта. Военнослужащие с помощью современного комплекса РЭБ "Красуха-4" дезорганизовали управление беспилотными летательными аппаратами на безопасном расстоянии", — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что для уничтожения дронов на дальних подступах были оборудованы огневые позиции зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1". "В учениях под Екатеринбургом приняли участие около 500 военнослужащих, задействовано свыше 70 единиц техники", — уточнили в военном округе.
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Войска , Армия , Оружие , Екатеринбург
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