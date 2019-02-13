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Aftenposten (Норвегия): Россия впервые применила новые ракеты на западных вылетах 

ИноСМИ 14 часов назад
Фото: © РИА Новости, Павел Львов
Учения НАТО «Единый трезубец» в Норвегии давно прошли, но военные продолжают обсуждать действия России, якобы призванные сорвать маневры. Осенью Россия тоже провела ряд учений в своей части Кольского полуострова, сообщает Aftenposten (Норвегия) . Их почему-то восприняли как попытку запугать, хотя нет никаких правил, запрещающих вооруженным силам страны упражняться на собственной территории.
Параллельно с масштабными учениями НАТО, состоявшимися в Норвегии минувшей осенью, Россия предприняла собственные крупные шаги. По данным Норвежской службы разведки, стояла задача запугать, встревожить и посеять неопределенность.
В понедельник глава разведки генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде (Morten Haga Lunde) отчитался об угрозах Норвегии. В правительственном здании в крепости Акерсхус он представил отчет по безопасности «Фокус-2019», в котором одно из центральных мест отведено глушению сигналов GPS со стороны России.
Особую активность по отношению к Норвегии Россия развила во время масштабных учений НАТО «Единый трезубец», которые состоялись на территории страны прошлой осенью.
В своей речи в Военном обществе Осло в понедельник вечером глава разведки перечислил некоторые из мер, предпринятых русскими в пограничных районах в ходе учений.

Меры, предпринятые Россией во время учений НАТО

Подготовка: в преддверии «Единого трезубца» российский Северный флот провел ряд учений на Кольском полуострове с участием системы командования и управления, а также ВМФ и ВМС. На Кольский полуостров также было командировано некоторое количество стратегических бомбардировщиков.
Глушение: с середины октября по 7 ноября, в пиковый период «Единого трезубца», Россия впервые развернула систему глушения сигналов на авиабазе Луостари в 16 километрах от норвежской границы. Позднее аппаратура была перевезена на полигон «Шары», расположенный выше уровня моря, после чего сила и масштаб помех увеличились. Помехи прекратились сразу же по окончании учений.
Подлодки: во второй половине октября российские подводные лодки действовали в водах к северу от губернии Финнмарк. В течение более короткого периода времени подлодки, способные атаковать цели на суше, в воздухе, на поверхности воды и под водой, действовали и в Баренцевом море, занимая менее заметное положение.
Бомбардировщики: оснащенный противокорабельными ракетами бомбардировщик Северного флота вылетел по направлению к американскому авианосцу «Гарри Трумэн», однако развернулся, не долетев до предела теоретической досягаемости ракет. Другие бомбардировщики, оснащенные крылатыми ракетами, чей радиус действия достигает 4 000 километров, облетели побережье Норвегии. По данным службы разведки, такие ракеты впервые наблюдаются на «западных» вылетах.
Высокоточные стрельбы: в конце октября — начале ноября крейсер класса «Киров» отработал прицельную артиллерийскую стрельбу и выпуск противовоздушных ракет к северу от губернии Финнмарк. В стрельбах участвовал и новый фрегат «Адмирал Горшков». По данным норвежской разведки, это первое надводное судно Северного флота, оснащенное ракетами дальнего действия.
Недостоверные оповещения: кроме того, Россия анонсировала стрельбы у побережья Мёре и Лофотенских островов. На самом же деле никаких стрельб не проводилось. По мнению разведки, дезинформация была запущена с тем, чтобы создать неопределенность и сорвать учения.

Вызов норвежским вооруженным силам

Россия уделяет Арктике все больше внимания.
«Действия России в регионе ставят новые повышенные требования к обороноспособности Норвегии», — сообщил Мортен Хага Лунде в своем выступлении в понедельник вечером.
Он отметил, что развитие российских военных баз в северных районах и на Кольском полуострове продолжается. В прошлом году Россия развернула береговые ракетные комплексы ЗК55 «Бастион» на Земле Франца-Иосифа и на Новосибирских островах.
«Это существенное укрепление позиционной обороны», — прокомментировал Хага Лунде.
«То же касается и продолжающегося расширения радиолокационных систем на Новой Земле и в городе Заполярный в 12 километрах от норвежской границы», — добавил он.

Есть мнение, что норвежская эскалация приведет к разрядке

«Со своей стороны я опять-таки соглашусь с оценкой главнокомандующего: крайне важно, чтобы у нас была национальная оборона, подходящая для выполнения внутренних и международных обязательств в постоянно меняющихся условиях», — заявил Хага Лунде.
«Развитие событий также указывает, что современная норвежская оборона надлежащего уровня должна рассматриваться и как существенный фактор снижения напряженности на Севере», — добавил он.
Предупреждение Владимира Путина, что Россия ведет разработку высокотехнологичного и нетрадиционного оружия Хага Лунде счел попыткой ответить на западную противоракетную оборону. По его словам, эти проекты, вероятно, еще крайне сырые.
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Войска , Армия , Оружие , Статьи , Владимир Путин , Гарри Трумэн , НАТО , Норвегия
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