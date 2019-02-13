Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ) Эртурул Апакан напомнил постпреду Украины при ООН, что в отчетах СММ нет указаний на нахождение на украинской территории российских военных.
В ходе состоявшегося во вторник заседания Совета Безопасности украинский постпред Владимир Ельченко выступил с утверждением, что "количество российского оружия и военных в Донбассе и вокруг него не свидетельствуют о стремление России урегулировать конфликт".
"Я бы хотел воспользоваться присутствием здесь господина Апакана и господина [специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина] Сайдика, чтобы у них узнать, много ли они видели в Донбассе российских войск, знают ли они о тех цифрах, которыми делился украинских постпред и могут ли они их подтвердить?", — ответил на это постпред РФ при ООН Василий Небензя.
В свою очередь Апакан был вынужден опровергнуть слова украинского дипломата.
"Чтобы избежать недопонимания, я хочу сказать, что в этих отчетах не говорится о российских военнослужащих, там нет никаких личных суждений, там только конкретные факты, о которых мы отчитывались перед государствами", — отметил он.