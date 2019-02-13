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Первую женщину-командира группы истребителей уличили в неумении руководить 

Lenta.ru + ещё 6 20 часов назад
Фото: @ViperDemoTeam
Капитан Зое Котник, первая женщина-руководитель группы высшего пилотажа американских ВВС Viper была отстранена от командования спустя две недели после назначения. Об этом сообщает Air Force Times.
По информации издания, Котник лишили руководящей должности 11 февраля «из-за утраты уверенности в ее возможности возглавлять и руководить группой F-16 Viper командования военной авиации».
Официальный представитель командования Аллен Херритедж из-за соображений конфиденциальности не уточнил, что именно стало причиной ее отстранения от командования. В то же время на странице Военно-воздушной базы Shaw в Facebook сказано, что решение было принято в связи с ошибками со стороны Котник и желанием предоставить возможность «учиться на них, не находясь под пристальным вниманием общественности».
Автор публикации, полковник Дерек О'Мэлли выразил уверенность, что Котник продолжит службу в 20-м истребительном крыле в неруководящей должности. Он отметил, что гордится первой женщиной-командиром группы Viper и вдохновляется многими другими женщинами, служащими в ВВС США.
Группа Viper показывает возможности F-16, участвуя в различных шоу и мероприятиях и выполняя сложные воздушные маневры.
В мае сообщалось, что мужчины массово унизили женщину-пилота. Она рассказала о сексизме, с которым столкнулась во время одного из своих рейсов.
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Войска , Армия , США
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