Обновленные танки «Армата» поступят в войска в 2019 году

В 2019 году в войсках появится 12 обновленных танков Т-14 «Армата», а также не менее двух БРЭМ Т-16.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Поступающие в войска танки будут иметь отличия от опытных экземпляров. По итогам проведенных испытаний на них произвели замену некоторых узлов и агрегатов. Кроме того, на этих машинах имеются и новые системы.