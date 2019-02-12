Обновленные танки «Армата» поступят в войска в 2019 году 

В 2019 году в войсках появится 12 обновленных танков Т-14 «Армата», а также не менее двух БРЭМ Т-16.
Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Поступающие в войска танки будут иметь отличия от опытных экземпляров. По итогам проведенных испытаний на них произвели замену некоторых узлов и агрегатов. Кроме того, на этих машинах имеются и новые системы.
Напомним, западные эксперты признали, что имеющиеся на вооружении НАТО танки не смогут конкурировать с российской «Арматой» даже после модернизации. Как считают специалисты, большие расходы на усовершенствование этих машин в итоге окажутся неэффективными.