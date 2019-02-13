Беспилотники переходят от разведки к ударам по позициям противника

С разницей в несколько дней появились две важные новости про российские ударные беспилотники: стали известны некоторые тактико-технические характеристики тяжелого ударного «Охотника» и результаты испытаний оружия для среднего «Ориона».

Отечественные беспилотники до недавнего времени могли похвастаться лишь легкими разведывательными моделями, большинство из которых можно было запускать буквально с рук. Специалисты сетовали на отсутствие у нас настоящих ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Однако теперь критики и скептики вынуждены прикусить языки, а апологеты «дистанционных войн» получили весомые доводы в пользу своих воззрений.

В СМИ прошла информация о том, что средний дрон «Орион», прошедший испытания в качестве разведывательного в Сирии , может стать также и ударным. В Минобороны сообщили, что еще в прошлом году испытаны бомбы для вооружения «Ориона». Какой именно тип боеприпасов применялся, не оговаривается, однако эксперты высказывают мнения, что речь может идти о бомбах весом 50–100 килограммов, достаточных для поражения точечных целей.

— Сам «Орион», по имеющейся информации, весит около тонны, и крупнокалиберные боеприпасы типа распространенных авиабомб для него не под силу, — считает эксперт по авиапромышленному комплексу Александр Волгин. — Но если у него появилась возможность уничтожать выборочные цели высокоточным оружием, то это означает, что у наших войск наконец-то появился полноценный, нор— мальный ударный беспилотник. Пятидесяти— или стокилограммовой бомбы вполне хватит для машины с террористом или для дома, в котором проходит встреча боевиков. Есть пример израильских и американских беспилотников, с успехом применяющих высокоточные боеприпасы малого калибра по таким целям.

Действительно, в номенклатуру боеприпасов американских «предаторов» и «риперов» (многоцелевые БПЛА MQ-1 Predator и MQ9 Reaper) входят специально разработанные маломощные бомбы и ракеты для высокоточного выборочного поражения отдельных целей. У нас в стране, по информации из открытых источников, подобными разработками занималось ООО ОКБ «Авиаавтоматика».

Ее разработки представлены в основном ракетами массой 25–50 килограммов, что вполне приемлемо для беспилотников типа «Орион».

Вторая новость для любителей БПЛА — в интернет попали фото аэродромных испытаний тяжелого «Охотника». Этот самолет сделан по схеме «летающее крыло» и внешне напоминает американский бомбардировщик B-2 Spirit.

Экспертное сообщество выдало и предварительные технические характеристики нового дрона. На нем стоит всережимный (с возможностью форсажа) реактивный двигатель АЛ41Ф, он даст скорость до тысячи километров в час. Судя по конфигурации аппарата, на нем может стоять радиолокационное оборудование с фазированной антенной решеткой.

СПРАВКА

Опытно-конструкторские работы по теме БПЛА «Орион» ведутся с 2011 года, а по «Охотнику» — с 2012-го. «Орион» имеет радиус примененния 250 километров, длительность полета 24 часа и возможность подвески 200 килограммов полезной нагрузки. «Охотник» весит около 20 тонн и сделан с применением технологий уменьшения заметности (Stelth). Предполагается, что он сможет работать совместно с истребителем пятого поколения Су-57 (истребитель сможет управлять группой беспилотников).