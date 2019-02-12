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Военные полицейские ВВО провели учения в Хабаровском крае 

RT на русском + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Военные полицейские Восточного военного округа провели учения в Хабаровском крае, сообщает телеканал «Звезда».
В ходе занятий группа условных боевиков «атаковала» кортеж с высокопоставленным должностным лицом, в распоряжении которого были сверхсекретные документы.
Сотрудники военной полиции на бронеавтомобиле «Тигр» перекрыли нападавшим обзор и вывели автомобиль из-под учебного боя. Когда охраняемый объект оказался в безопасности, военнослужащие «уничтожили» всех «преступников».
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области начались учения с расчётами комплексов «Искандер-М».
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Войска , Армия , ТК "Звезда" , Хабаровский Край
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