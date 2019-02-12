Военные полицейские ВВО провели учения в Хабаровском крае

В ходе занятий группа условных боевиков «атаковала» кортеж с высокопоставленным должностным лицом, в распоряжении которого были сверхсекретные документы.

Сотрудники военной полиции на бронеавтомобиле «Тигр» перекрыли нападавшим обзор и вывели автомобиль из-под учебного боя. Когда охраняемый объект оказался в безопасности, военнослужащие «уничтожили» всех «преступников».

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области начались учения с расчётами комплексов «Искандер-М».