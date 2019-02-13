Экипажи «Терминаторов» и «Ночных охотников» поразили бронетехнику условного противника в Ленинградской области

Также пилоты авиаподразделений Ленинградской армии ВВС и ПВО отработали тактику вертолётных засад и совместные действия в составе вертолётных поисковых штурмовых групп.

Экипажи вертолётов Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-28Н «Ночной охотник» авиационных подразделений Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа поразили бронетехнику условного противника на полигоне Кингисепп в Ленинградской области.

Лётчики совершали вылеты с оперативных аэродромов в дневное и ночное время. На полигоне экипажи, в том числе с применением аппаратуры ночного видения, выполняли пуски неуправляемых ракет и вели стрельбу из авиационных пушек на дистанции до 2 км. Поражаемые цели имитировали танки, бронетранспортёры и инженерные укрепления.

Также пилоты отработали тактику вертолётных засад и совместные действия в составе вертолётных поисковых штурмовых групп. Группы вели поиск условных диверсантов и выполнили поражение наземных мишеней при стрельбе с борта вертолёта.