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Экипажи «Терминаторов» и «Ночных охотников» поразили бронетехнику условного противника в Ленинградской области 

ТК «Звезда» + ещё 3 11 часов назад
Фото: минобороны
Также пилоты авиаподразделений Ленинградской армии ВВС и ПВО отработали тактику вертолётных засад и совместные действия в составе вертолётных поисковых штурмовых групп.
Экипажи вертолётов Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-28Н «Ночной охотник» авиационных подразделений Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа поразили бронетехнику условного противника на полигоне Кингисепп в Ленинградской области.
Лётчики совершали вылеты с оперативных аэродромов в дневное и ночное время. На полигоне экипажи, в том числе с применением аппаратуры ночного видения, выполняли пуски неуправляемых ракет и вели стрельбу из авиационных пушек на дистанции до 2 км. Поражаемые цели имитировали танки, бронетранспортёры и инженерные укрепления.
Также пилоты отработали тактику вертолётных засад и совместные действия в составе вертолётных поисковых штурмовых групп. Группы вели поиск условных диверсантов и выполнили поражение наземных мишеней при стрельбе с борта вертолёта.
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Войска , Армия , Оружие
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