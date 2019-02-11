Ранее США уже направляли свои боевые корабли в данный район, таким образом демонстрируя непризнание заявления Пекина на эту акваторию.
В понедельник, 11 февраля, два ракетных эсминца ВМС США прошли мимо одного из островов Спратли в Южно-Китайском море в пределах зоны, которая была провозглашена Пекином своими территориальными водами. На инцидент обратило внимание агентство Reuters, ссылаясь на американского представителя.
Уточняется, что проход эсминцев ВМС США был осуществлен вблизи стратегически важного рифа Мисчиф. При этом ранее США уже направляли свои боевые корабли в данный район, таким образом демонстрируя непризнание заявления Пекина на эту акваторию.
Споры о принадлежности островов, а также морских пространств данного района длятся на протяжении десятилетий. В частности, речь идет об архипелаге Сиша, а также островах Наньша и Хуанъянь. В спор были вовлечены ряд сторон, например — Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.