Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Reuters: эсминцы ВМС США приблизились к спорным островам КНР 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: navy.mil
Ранее США уже направляли свои боевые корабли в данный район, таким образом демонстрируя непризнание заявления Пекина на эту акваторию.
В понедельник, 11 февраля, два ракетных эсминца ВМС США прошли мимо одного из островов Спратли в Южно-Китайском море в пределах зоны, которая была провозглашена Пекином своими территориальными водами. На инцидент обратило внимание агентство Reuters, ссылаясь на американского представителя.
Уточняется, что проход эсминцев ВМС США был осуществлен вблизи стратегически важного рифа Мисчиф. При этом ранее США уже направляли свои боевые корабли в данный район, таким образом демонстрируя непризнание заявления Пекина на эту акваторию.
Споры о принадлежности островов, а также морских пространств данного района длятся на протяжении десятилетий. В частности, речь идет об архипелаге Сиша, а также островах Наньша и Хуанъянь. В спор были вовлечены ряд сторон, например — Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
ТК «Звезда»: последние новости
Стало известно, когда в войска поступят новейшие ударные вертолеты Ми-28НМ Имя легендарного брига получит строящийся корабль проекта «Каракурт» Танкисты соединения ЮВО проходят обучение по новой методике подготовки экипажей
Комментарии
Войска , Азия , Армия , Reuters , Китай , США
Читайте также
Видео
Пока вы спали: В президентскую гонку на Украине включились радикалы
Общество
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Боня «отшила» Мамаева
Шоу-бизнес Статьи
Шимпанзе сбежал из вольера по веткам
Происшествия Общество
Мать капитана судна «Норд» сделала заявление
В мире Происшествия
Зеленский выступил c резким заявлением
Украина В мире
«Не вернусь никогда»: Кафельникова покинула Россию
Шоу-бизнес Статьи
Испанец убил и расчленил россиянку
Криминал Статьи
Детские тренеры устроили драку на льду
Происшествия Общество
В РФ предупредили США о последствиях выхода из ДРСМД
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение