Reuters: эсминцы ВМС США приблизились к спорным островам КНР

Ранее США уже направляли свои боевые корабли в данный район, таким образом демонстрируя непризнание заявления Пекина на эту акваторию.

В понедельник, 11 февраля, два ракетных эсминца ВМС США прошли мимо одного из островов Спратли в Южно-Китайском море в пределах зоны, которая была провозглашена Пекином своими территориальными водами. На инцидент обратило внимание агентство Reuters , ссылаясь на американского представителя.

Уточняется, что проход эсминцев ВМС США был осуществлен вблизи стратегически важного рифа Мисчиф. При этом ранее США уже направляли свои боевые корабли в данный район, таким образом демонстрируя непризнание заявления Пекина на эту акваторию.

Споры о принадлежности островов, а также морских пространств данного района длятся на протяжении десятилетий. В частности, речь идет об архипелаге Сиша, а также островах Наньша и Хуанъянь. В спор были вовлечены ряд сторон, например — Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.