В Бурятии мотострелки ВВО провели тактическое учение при экстремально низких температурах

Особое внимание было уделено скрытному оборудованию укрытий и тактическим приемам по введению условного противника в заблуждение.

Мотострелковое соединение Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Республике Бурятия , было поднято по учебной тревоге в рамках тактического учения.

В регионе температура опускалась до отметки в минус 40 градусов. В связи со сложными погодными условиями подготовка экипажей боевых машин началась с обучения действиям при низких температурах.

Учение проводилось не только в дневное время суток, но и ночью. Подразделениям после прибытия в указанный район предстояло приступить к фортификационному оборудованию позиций, сооружению инженерных заграждений и минных полей.

Особое внимание было уделено скрытному оборудованию укрытий и тактическим приемам по введению условного противника в заблуждение.

Отработаны задачи по соблюдению режимов маскировки, радиомолчания при проведении инженерных работ в ночное время.

После отработки задач по организации обороны мотострелковые подразделения в ночное время суток перешли в наступление на позиции условного противника.

Кроме того был отработан комплекс вопросов по недопущению окружения подразделений при проведении различных маневров, в частности при смене позиций.

В мероприятии приняло участие более 500 человек, задействовано более 100 единиц военной техники.

Стоит отметить, что подразделения, укомплектованные военнослужащими по контракту, готовят по модульному принципу.

В каждом учебном модуле отрабатывается несколько видов тактических приемов, занятия проходят с высокой интенсивностью, практически в круглосуточном режиме.