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В Бурятии мотострелки ВВО провели тактическое учение при экстремально низких температурах 

ТК «Звезда» + ещё 6 13 часов назад
Фото: минобороны
Особое внимание было уделено скрытному оборудованию укрытий и тактическим приемам по введению условного противника в заблуждение.
Мотострелковое соединение Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Республике Бурятия, было поднято по учебной тревоге в рамках тактического учения.
В регионе температура опускалась до отметки в минус 40 градусов. В связи со сложными погодными условиями подготовка экипажей боевых машин началась с обучения действиям при низких температурах.
Учение проводилось не только в дневное время суток, но и ночью. Подразделениям после прибытия в указанный район предстояло приступить к фортификационному оборудованию позиций, сооружению инженерных заграждений и минных полей.
Особое внимание было уделено скрытному оборудованию укрытий и тактическим приемам по введению условного противника в заблуждение.
Отработаны задачи по соблюдению режимов маскировки, радиомолчания при проведении инженерных работ в ночное время.
После отработки задач по организации обороны мотострелковые подразделения в ночное время суток перешли в наступление на позиции условного противника.
Кроме того был отработан комплекс вопросов по недопущению окружения подразделений при проведении различных маневров, в частности при смене позиций.
В мероприятии приняло участие более 500 человек, задействовано более 100 единиц военной техники.
Стоит отметить, что подразделения, укомплектованные военнослужащими по контракту, готовят по модульному принципу.
В каждом учебном модуле отрабатывается несколько видов тактических приемов, занятия проходят с высокой интенсивностью, практически в круглосуточном режиме.
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Войска , Армия , Республика Бурятия
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