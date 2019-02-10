ВМФ готовится к битве с подводными диверсантами НАТО

Россия продолжает принимать меры по защите своих интересов в Арктике. Одним из важнейших шагов в этом направлении стало существенное усиление противодиверсионных сил Северного флота. Почему российский ВМФ стал обращать особое внимание на борьбу с диверсантами потенциального противника и какой вред эти диверсанты могли бы нанести в этом регионе России?

Минобороны объявило о создании нового отряда сил, называемых ПДСС. Вот что пишет об этом издание «Мурманский вестник»:

«Создание в Североморске нового отряда… «событие негромкое, но историческое, поскольку раньше в бухте Ваенга подводный спецназ системно, на постоянной основе, не работал. Оборона надводных кораблей от возможных атак из-под воды, конечно, была, как без нее. Только другими силами — моряками из состава экипажа дежурного корабля, которые в случае чего могли сверху забросать подводного врага гранатами. Однако штатных специалистов, способных заниматься подводной охотой и живьем брать морских демонов из вражеского стана, в Североморске до сего момента не водилось. Отныне хорошо обученные профессионалы, вооруженные автоматами АПС для подводной стрельбы, в гидрокостюмах и ластах, будут оберегать покой больших надводных кораблей, стоящих у североморских причалов».

В целом это верно. Однако кое в чем требуется разобраться. Например, что такое в данном случае «спецназ».

Борьба с диверсантами

Что означают загадочные буквы ПДСС? Зачастую их трактуют как «подводные диверсионные силы и средства». Однако собеседник газеты ВЗГЛЯД , долгие годы служивший в спецназе ВМФ, приводит иную расшифровку аббревиатуры — «противодиверсионные силы и средства». То есть это те бойцы, которые в годы его службы всячески противодействовали ему и его соратникам — морским диверсантам — в ходе учений.

Иначе говоря, спецназ флота и отряды ПДСС — суть подразделения, имеющие диаметрально противоположные задачи. Водолазы–разведчики спецназа ВМФ выполняют задачи ведения разведки и диверсий на приморском направлении — в военно-морских базах и портах против объектов инфраструктуры и кораблей с судами, находящихся в них. Противодиверсионные силы предназначены, наоборот, для защиты ВМБ и портов, их акваторий, объектов инфраструктуры, кораблей и судов от морских диверсантов.

При этом к противодиверсионным силам относятся не только отряды водолазов, но и команды надводных и подводных кораблей, стоящих в акватории ВМБ или порта, а также дежурных средств, ведущих наблюдение за водной поверхностью акватории.

Отряды ПДСС в советское время были абсолютно во всех пунктах базирования флота. Они подчиняются командиру ВМБ. В конце восьмидесятых — начале девяностых они были расформированы, но впоследствии созданы вновь. Численность одного отряда ПДСС около 60 человек.

Как это происходит

В задачи отрядов ПДСС входит осмотр бухты и кораблей, стоящих в ней, на предмет обнаружения предметов, представляющих потенциальную опасность, и обезвреживание их. Они занимаются противодиверсионным и противоминным охранением кораблей, а также контролируют прибрежные участки вблизи базы, подходящие для возможной высадки диверсантов противника.

Для наблюдения за акваторией используются быстроходные катера и надувные лодки с жестким днищем. Прибрежная зона патрулируется на противодиверсионных катерах проекта 21980 «Грачонок». В состав СФ входит четыре таких катера, оснащенных разнообразным оборудованием для выполнения соответствующих задач — вплоть до дистанционного исследования дна на глубине до 200 метров, а также обеспечения водолазных спусков.

До февраля 2019 года в составе Северного флота находились пять отрядов ПДСС (Видяево, Полярный, Гремиха, Мурманск, Гаджиево), и вот теперь к ним прибавился шестой, в Североморске. Более того, по сведениям наших источников, список соответствующих частей и подразделений на Северном флоте будет еще более расширен. Мобильные отряды борцов с диверсантами противника будут действовать в отдаленных районах Арктики и Заполярья. А задачи новых отрядов будут состоять не только в охране пунктов постоянного базирования кораблей Северного флота, но и пунктов временного базирования.

В годы холодной войны на островах Северного Ледовитого океана был создан мощный «щит», призванный спасти СССР в случае агрессии со стороны США. В Арктике строились военные базы (в первую очередь ПВО), аэродромы, локаторные станции. Это была огромная инфраструктура, которая щедро снабжалась с материка.

В 1990-е российские военные из Арктики ушли, оставив только пограничников. Но теперь они туда вернулись. За последние три года за полярным кругом была развернута полноценная войсковая группировка. А Северный флот в 2017 году получил две новые станции на острове Котельный и на острове Земля Александры, который входит в архипелаг Земля Франца-Иосифа.

Геополитическое столкновение

Почему Россия расширяет свои противодиверсионные возможности в Арктике? А это прямо связано с большими событиями, происходящими вокруг этого региона.

Дело в том, что борьба за Арктику нарастает. В последние годы площадь арктического морского льда продолжает уменьшаться, увеличивается площадь воды, свободной ото льдов, что обещает новые торговые пути. Кроме того, сокращение площади льда откроет доступ к огромным запасам нефти, марганца, меди, кобальта, цинка и золота, нетронутым районам для рыболовства.

Однако демонстрация силы в Арктике заключается не столько в наличии боевых групп и систем вооружений, сколько в наличии флота поддержки и спасения. И это прежде всего ледокольный флот. В «Стратегии национальной безопасности России до 2020 года» этот регион объявлен представляющим основной стратегический интерес для страны. Приоритет, который придает президент Путин арктическим морским возможностям, вылился в масштабную программу финансирования строительства как подводных лодок, так и ледоколов. Существующий флот атомных ледоколов в скором времени будет пополнен первыми ледоколами нового поколения класса ЛК-60. Кроме того, есть сведения, что новые российские патрульные ледоколы проекта 23550 «Иван Папанин» будут иметь на вооружении крылатые ракеты.

Арктическая гонка

Что в этот момент предпринимают в Арктике другие страны?

Свои интересы в Арктике имеют Дания, Норвегия и Канада. США были бы тоже не против участия в дележе, однако отсутствие достаточных сил для работы в Арктике не позволяет американцам реализовать свои мечты. В составе береговой охраны США имеется лишь один устаревший средний ледокол «Хилли» и еще один тяжелый ледокол «Полар стар» постройки 1976 года, вошедший в строй после ремонта в 2013 году. Однако его современное техническое состояние вызывает обеспокоенность.

Канада также имеет два старых ледокола. Однако программа финансирования модернизации канадского военно-морского флота, береговой охраны и возрождения флота предполагает выделение около $ 33 млрд на 30 лет для строительства 28 новых судов. В проект будет включена постройка шести–восьми арктических патрульных кораблей и нового ледокола, что увеличит существующие возможности страны для навигации во льдах.

Один более современный ледокол «Свальбард» есть у Норвегии. А амбиции Норвегии в Арктике подтвердил ее министр иностранных дел Йонас Гар Стере, объявив: «Крайний Север является наиболее важным стратегическим приоритетом во внешней политике Норвегии». В подтверждение этого заявления Норвегия выделила ресурсы и увеличила свое военное присутствие в этом регионе. Строительство нескольких боевых судов стало крупнейшей инвестицией в норвежскую оборону на сегодняшний день.

«Примеров деятельного участия самой Норвегии в реализации планов НАТО по наращиванию присутствия альянса в арктическом регионе становится все больше. В 2019 году этот перечень пополнится вкладом в создание инфраструктуры для обслуживания подводных лодок в северной Атлантике. В частности, недалеко от северо-норвежского Тромсё будет оборудован отдельный порт для приема атомных субмарин», — сказала представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 7 февраля.

Зачем нужны боевые пловцы

И это действительно важное заявление. Надо понимать, что подводные лодки являются не только средством ядерного нападения, но и средством доставки боевых пловцов в район их применения. Как газета ВЗГЛЯД писала ранее, SEALs («морские котики», боевые пловцы) США приступили к подготовке в соответствии с прежними программами, предполагающими полномасштабные боевые действия. Для действий в районах Арктики в ВМС США подготовлены 2-я и 5-я команды «тюленей». Они учатся воевать в условиях экстремального холода в районах Аляски и в Норвегии. Но и другие подразделения SEALs также проходят арктическую подготовку.

Кроме американцев, небольшое подразделение спецназа флота есть и в Норвегии. Отряд морских егерей насчитывает около 200 человек. Есть отряд боевых пловцов Fromands-kopset (FKP) и в Дании. Численность отряда, состоящего из трех подразделений, в мирное время — 50 человек. Из трех подразделений только одно является подразделением водолазов. Еще одно является подразделением рейдеров — морских диверсантов, действующих на надводных катерах и надувных лодках, а другое — подразделением антитеррора.

Уровень подготовки морских диверсантов не только США, но и Дании и Норвегии очень высокий, потому они представляют реальную опасность.

Ведь для того, чтобы быстро сократить гигантский разрыв между количеством ледоколов в России и у наших «заклятых партнеров», им совсем не обязательно строить свои суда. Это долго и дорого. Намного проще сократить число исправных ледоколов у России, проведя подводные диверсии.

Возможно, именно с этими диверсантами стран НАТО и предстоит встретиться новым отрядам ПДСС Северного флота, защищая интересы России в новых пунктах базирования кораблей Северного флота.