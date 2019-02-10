Озвучены сроки начала ходовых испытаний «Посейдона»

Заводские ходовые испытания стратегического беспилотного подводного аппарата «Посейдон» начнутся летом 2019 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Успешное завершение испытаний ядерной энергоустановки «Посейдона» открыло путь к проведению в море заводских ходовых испытаний аппарата. Начать испытания планируется в благоприятных погодных условиях — этим летом», — передает его слова ТАСС

По его словам, «Посейдон» на ходовых испытаниях будет «выстреливаться в море с берегового стенда». Штатным носителем беспилотника будет атомная подводная лодка проекта 09851 «Хабаровск», однако ее строительство на «Севмаше» еще не закончено.

6 февраля в морской акватории испытали ядерную энергетическую установку стратегического беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

В январе сообщалось, что «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует его неуязвимость.