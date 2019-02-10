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Озвучены сроки начала ходовых испытаний «Посейдона» 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Заводские ходовые испытания стратегического беспилотного подводного аппарата «Посейдон» начнутся летом 2019 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Успешное завершение испытаний ядерной энергоустановки «Посейдона» открыло путь к проведению в море заводских ходовых испытаний аппарата. Начать испытания планируется в благоприятных погодных условиях — этим летом», — передает его слова ТАСС.
По его словам, «Посейдон» на ходовых испытаниях будет «выстреливаться в море с берегового стенда». Штатным носителем беспилотника будет атомная подводная лодка проекта 09851 «Хабаровск», однако ее строительство на «Севмаше» еще не закончено.
6 февраля в морской акватории испытали ядерную энергетическую установку стратегического беспилотного подводного аппарата «Посейдон».
В январе сообщалось, что «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует его неуязвимость.
О создании в России «Посейдона» впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта прошлого года. ВМФ планирует поставить на боевое дежурство 32 подводных беспилотника, которые смогут нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн. Это позволит уничтожать военно-морские базы противника.
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Войска , Армия , Оружие , Владимир Путин , Севмаш , ИТАР-ТАСС
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