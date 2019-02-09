У берегов Сингапура столкнулись корабль и сухогруз

Возле сингапурского побережья произошло столкновение малазийского судна Polaris и греческого сухогруза Piraeus.

Инцидент произошёл приблизительно в 14:28 по местному времени (09:28 мск). Информации о потерпевших пока нет. По факту произошедшего проводится расследование, сообщает издание Straits Times.

Ранее News.ruписал о том, что во время пополнения запасов у берегов американского штата Флорида произошло столкновение ракетного крейсера Военно-морских сил (ВМС) США Leyte Gulf и сухогруза Robert E. Peary. Согласно сообщению пресс-службы военно-морских сил, опубликованному в Facebook, во время инцидента никто не пострадал. После происшествия корабли продолжили плавание по заданным маршрутам. Сумма нанесённого ущерба будет оценена после прибытия судов в порт приписки.